In piazza Montanelli giovedì c’è ‘L’estate non sta finendo’

L’estate non è ancora finita. Perlomeno a Fucecchio. A dirlo è la Pro Loco che per il giorno 8 settembre ha organizzato un evento musicale dal vivo e di intratteenimento, l’ennesimo di questa torrida estate, dal titolo appunto: L’estate non sta finendo, ricordando un celebre brano musicale di metà anni Ottanta.

La location è la centralissima piazza Montanelli, il cuore pulsante della città. La lunga estate fucecchiese sembra non terminare grazie soprattutto alle iniziative della Pro Loco. Archiviate con successo le serate con i negozi del centro aperti nei giorni di mercoledì nei mesi di luglio ed agosto che hanno riportato molti cittadini e visitatori nel centro commerciale naturale della città che hanno fatto seguito al successo della prima edizione del Food Beer Festival che si è svolto alla fine di giugno inizio di luglio nella buca del palio, per il mese di settembre sono in programma altre iniziative.

Iniziative quelle dell’associazione fucecchiese, molte delle quali coinvolgono altre associazioni, finalizzate alla promozione della città e della sua cultura, come ad esempio la tradizionale Infiorata del Corpus Domini che quest’anno è tornata, con successo, dopo il biennio della pandemia preceduta a maggio dal Cispia Day, la grande conviviale sotto le torri nel parco Corsini.

Successo anche per la prima edizione svoltasi a luglio dell’evento conviviale e musicale de Il giardino d’estate Bombicci experience finalizzato alla riscoperta dello spazio verde compreso tra corso Matteotti e via Battisti intitolato a Tommaso Cardini, maestro e padre fondatore del Gruppo Donatori di Sangue Fratres. Un’iniziativa che di sicuro in futuro verrà organizzata di nuovo.

er settembre, come anticipato sopra, è in programma l’evento Tutti in piazza – L’estate non sta finendo. Un’altra serata di connubio tra musica e convivialità che avrà luogo in piazza Montanelli giovedì (8 settembre) alle 21 con spettacoli, musica dal vivo ed intrattenimenti. Alle 23 la serata proseguirà con dj set in consolle. Un’altra serata quindi di divertimento e svago aperta a tutti, l’ingresso è libero.