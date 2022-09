Street food, musica e spettacoli per bambini: quattro giorni di festa con Santa Croce in Piazza e In Strada

Un nuovo format per riabbracciare una delle manifestazioni più attese dell’estate santacrocese: ritornano Santa Croce in

piazza, l’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro commerciale naturale di Santa Croce sull’Arno con il patrocinio del Comune di Santa Croce, e In strada organizzata dal Comune di Santa Croce in collaborazione con Terzostudio – progetti per lo spettacolo e Toscana energia, con il contributo di Teloni valiani e poliworld.

Un ricco cartellone di eventi con 4 giorni di iniziative a ingresso gratuito che prenderanno il via questo mercoledì (7 settembre) e proseguiranno giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 settembre con un programma all’insegna della musica, oltre a street food, spettacoli per bambini, mercatino artigianale e negozi aperti fino a tardi.

“Un cartellone di eventi che ritorna ad animare le piazze e le strade del centro storico dopo le vacanze estive – afferma la sindaca di Santa Croce Giulia Deidda – Siamo felici di ripartire con quattro giorni all’insegna di spettacoli e street food, insieme a un nuovo evento come Instrada, manifestazione dedicata a bambini e bambine che ci auguriamo possa crescere ogni anno. Ci saranno oltre 30 giochi in via Turi, che sarà il collegamento tra piazza Matteotti, dove si terrà Santa Croce in piazza e gli spettacoli dei bambini nelle strade del centro storico e piazza Garibaldi. Ringraziamo Confcommercio e i commercianti per il loro impegno. Quattro giorni che si chiuderanno con l’eccezionale festa per i 60 anni dei Lupi Santa Croce, la storica squadra di pallavolo di Santa Croce e tra le società di volley più e antiche d’Italia”.

“Era importante dopo due anni difficili tornare a organizzare questo appuntamento molto atteso a Santa Croce – dichiara il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli – Si respira un bell’entusiasmo attorno a questo evento che unisce due manifestazioni capaci di creare uno spettacolo dedicato a tutte le età. Negozi e locali stanno vivendo un momento molto complicato dopo la pandemia per il caro energia, aumenti delle materie prime e inflazione, ma appuntamenti come questo sono fondamentali per respirare un po’ di positività”.

“Grazie al Comune e a Confcommercio per il continuo sostegno ai commercianti in queste iniziative che uniranno buon cibo e musica e che vedranno molti negozi aperti la sera dopo cena, con le offerte dello Sbaracco – spiega la presidente del Centro commerciale naturale di Santa Croce Laura Bilanceri – Santa Croce in piazza prende il via mercoledì 7 settembre dalle 21 con il dj set di Radio Mitology, pronto a far ballare il pubblico con i più grandi successi musicali degli anni 70-80″.

“Giovedì 8 alle 19 – aggiunge Bilanceri – tanta musica con Dollaro dj e a seguire il concerto della band ska dei Sirrandha, alle 20,30 l’esibizione delle cheerleader della SB Cheer, vincitrici dei campionati europei di cheerleading. Venerdì 9 dalle 19 una serata all’insegna del rock con Dollaro dj, il raduno di Harley Davidson a cura di Versilia chapter Italy e il concerto di Radio Elvis, tribute band con i più grandi successi di Elvis Presley. Sabato 10 alle 19 la grande festa per i 60 anni della società di pallavolo Lupi Santa Croce, fondata nel 1962, con la presentazione della prima squadra militante nel campionato di serie A2 e del settore giovanile, e alle 21 il concerto della tribute band di Vasco Rossi Il resto della ciurma”.

Santa Croce in piazza è realizzato grazie al contributo di Conad, Noga puntali e contrafforti per calzature, Sciarada, Tag chimica, Hashtag srl, Bcn concerie, Barnini officine meccaniche, Curtiba industria conciaria, Il pizzaiolo imbruttito, Bonsignori Bmw e mini service, Tuscania industria conciaria, Orienta – agenzia per il lavoro, Hi love immagine e salute, Riggi, Alberto fashion store, panificio Il fornaretto.

Questi giovedì 8 e venerdì 9 settembre gli speciali appuntamenti di In strada, la rassegna di teatro e giochi di strada che dalle 19,30 animerà piazza Garibaldi e le strade del centro storico, via Turi, via Buoni e corso Matteotti con giochi in legno, spettacoli di magia e illusionismo e spettacoli di burattini e marionette. Questo giovedì (8 settembre) in via Turi va in scena Gioca la piazza, un allestimento con 30 giochi di legno che riprende le antiche tradizioni popolari. In via Fratelli Rosselli e corso Mazzini alle 19,30 e alle 22 lo spettacolo di burattini e marionette di Italo Pecoretti con Di Pinocchio l’avventura, dove un burbero burattinaio racconta controvoglia la storia di Pinocchio. In via Buoni alle 19,30 e alle 22 il divertente spettacolo di marionette Horror puppet show di El Bechin e in piazza Garibaldi alle 21 lo spettacolo dell’artista Veronica Gonzalez: C’era due volte un piede. Questo venerdì (9 settembre) dalle 19,30 in via Turi si replica con Gioca la piazza e gli Incontri ravvicinati con il mago, alle 19,30 e alle 22 in via Fratelli Rosselli il mago Omis con lo spettacolo di magia Magic moment e in via Buoni lo spettacolo di burattini Teste di legno, storie d’ingegno, di Alessandro Gigli. In piazza Garibaldi alle 21 lo show di Pindarico, spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli a cura di Circo improvviso.