Utopia del buongusto, a Santa Maria a Monte arriva “Garibaldi su una gamba”

Torna in scaletta la rassegna Utopia del Buongusto con un calendario di 45 serate di cena e teatro, da un’idea di Andrea Kaemmerle, con la direzione artistica di Guascone Teatro.

A Santa Maria a Monte è in programma una nuova produzione di Guascone Teatro Garibaldi su una gamba di Manfredi Rutelli e Andrea Kaemmerle e con Andrea Kaemmerle, spettacolo che andrà in scena dal 9 all’11 settembre su un “palco” davvero particolare e suggestivo: la cripta dell’antica Pieve altomedievale nell’area archeologica La Rocca.

Giuseppe Garibaldi è l’uomo più famoso d’Italia, amato e ricordato da tutti come un eroe, un uomo veramente unico. Di lui si è innamorato anche uno scrittore come Luciano Bianciardi che proprio all’eroe dei due mondi ha dedicato il suo ultimo libro uscito postumo. In questo spettacolo un Garibaldi quasi clownesco svuoterà il sacco, confesserà amori e sabotaggi, scorribande e grandi orazioni. Ogni cosa che emergerà in questi 79 minuti sarà assolutamente vera, ma lo spettatore non si troverà di fronte ad una noiosa lezioncina di storia. Garibaldi sputa fuoco ed energia dal palco come un forsennato e porterà i presenti con lui in giro per terre ed avventure mai raccontate. Risate e commozione saranno le protagoniste di una serata in compagnia dell’eroe che si è abituati a vedere solo sopra un piedistallo nelle piazze di Italia.

La cena si svolgerà alla cisterna medievale del centro storico al costo di 20 euro, altrimenti il solo ingresso agli spettacoli prevede un costo di 8 euro. Le cene iniziano alle 20, mentre gli spettacoli alle 21,30. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 3280625881 e 3203667354.