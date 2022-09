Tutti i colori del Palio: torna il Gran Galà del Musici e degli Sbandieratori

Il Gran Galà del Musici e degli Sbandieratori torna a vestire a festa il centro di Fucecchio con i colori delle dodici contrade del Palio.

L’appuntamento con la decima edizione è per sabato 1 ottobre alle 15,30 in piazza Montanelli, dove tutti gli appassionati potranno assistere alle evoluzioni degli sbandieratori accompagnati dai gruppi musici.

Una data scelta non a caso, visto che si lega alla festa di San Candido, il santo patrono, che ricorre il 3 ottobre e che permette quindi di unire l’evento al clima di festa che già pervade Fucecchio.

La manifestazione chiude di fatto gli eventi collaterali del 2022, ma il CdA del Palio di Fucecchio è già al lavoro per programmare nuove iniziative e portare avanti i progetti legati alla valorizzazione dei costumi storici e al percorso per costituire una fondazione che riunisca le esigenze dei palii d’Italia. Si avvicina, inoltre, il momento in cui la buca riaprirà ai cavalli: nelle prossime settimane, infatti, dopo gli interventi previsti di manutenzione, la pista sarà nuovamente disponibile agli addetti ai lavori che potranno così riprendere gli allenamenti.