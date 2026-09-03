Riparte il Circolo di Lettura della Biblioteca di San Miniato: dal 2005 una comunità che cresce attraverso i libri

Lunedì 7 settembre il primo incontro della nuova stagione alla Biblioteca “M. Luzi”. Un appuntamento aperto a tutti e tutte per scegliere insieme le letture dei prossimi mesi

San Miniato – Riparte il Circolo di Lettura della Biblioteca comunale Mario Luzi di San Miniato, una realtà che dal 2005 accompagna la vita culturale della città, riunendo lettrici e lettori accomunati dalla passione per i libri e dal piacere di condividere idee, riflessioni e punti di vista.

Il primo appuntamento della nuova stagione è in programma lunedì 7 settembre 2026, alle 21.15, nei locali della Biblioteca, ai Loggiati di San Domenico. L’incontro sarà l’occasione per scegliere insieme i libri che accompagneranno il Circolo durante i mesi successivi, costruendo un percorso di lettura condiviso.

Il Circolo si riunisce con cadenza mensile, da ottobre a maggio. Nel corso degli anni, inoltre, l’attività del gruppo è uscita dagli spazi della biblioteca, dando vita ad appuntamenti ormai consolidati, come la tradizionale Maratona di Lettura estiva.

“Ventuno anni – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di San Miniato, Matteo Squicciarini – di incontri, libri, discussioni e relazioni dimostrano che la lettura, quando viene condivisa, può diventare uno straordinario strumento di partecipazione e socialità. Un risultato possibile anche grazie al personale dell’Ufficio Cultura e delle nostre biblioteche, che con professionalità, disponibilità e passione supporta e coordina le attività del Circolo di Lettura”.

Il Circolo è aperto a tutti e tutte e non è necessario aver già partecipato agli incontri precedenti.