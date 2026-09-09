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Francesca Moriani porta a Fucecchio il suo libro “Braveship”
Sabato 12 settembre la Fondazione Montanelli Bassi ospita la presentazione dell’opera prima della CEO di Var Group. Dialoga con l’autrice Manuele Vannucci.
Sabato 12 settembre 2026, alle ore 18:00, i locali della Fondazione Montanelli Bassi ospiteranno la presentazione di “Braveship. Il coraggio di innovare: perché intraprendere un viaggio verso la leadership diffusa”, libro d’esordio di Francesca Moriani, CEO di Var Group, fucecchiese DOC e figura di spicco nel panorama dell’innovazione tecnologica e manageriale italiana. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Fucecchio, vedrà l’autrice a colloquio con Manuele Vannucci, direttore editoriale di Intermezzi Editore, e curatore della rassegna “Libri a Pacchi” del Circolo Pacchi.
L’opera, edita da Egea, intreccia la storia personale e professionale dell’autrice con la riflessione teorica e pratica su un modello organizzativo rivoluzionario: il superamento della gerarchia tradizionale e del controllo centralizzato a favore della responsabilizzazione, dell’autonomia e della condivisione del potere all’interno delle aziende.
“Ho sentito la necessità di scrivere Braveship per condividere una storia vera di trasformazione – le parole di Francesca Moriani – dimostrando che rimettere al centro le persone, la trasparenza e l’autonomia non sia un’utopia, ma una scelta concreta che crea valore economico e umano. Presentare questo libro a Fucecchio poi – continua l’autrice – rappresenta per me il modo perfetto per chiudere il cerchio: è qui che sono nata, è qui che ho mosso i miei primi passi e studiato da bambina. Ritrovare queste radici significa riannodare i fili tra chi sono diventata oggi nel lavoro e la persona che si è formata tra queste strade”.
“Io invece sono particolarmente felice di questa presentazione per due motivi – le parole di Manuele Vannucci – Sul piano dei contenuti, il concetto di leadership diffusa è un concetto in cui credo profondamente, non solo nelle aziende, ma in tutte le strutture sociali. E questo libro offre un chiaro esempio dei benefici che ne scaturirebbero. In secondo luogo, c’è un’emozione forte e personale: Francesca è un’amica d’infanzia, una persona che conosco da sempre. Ritrovarsi a parlare di futuro e innovazione ad appena cento metri dalla nostra vecchia scuola media rende questo incontro davvero speciale. Ci divertiremo!”.
Al termine della presentazione e del dibattito con il pubblico farà seguito un aperitivo conviviale.
Per partecipare è raccomandata la registrazione preventiva tramite il link: https://tinyurl.com/59akhacx