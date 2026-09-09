Francesca Moriani porta a Fucecchio il suo libro “Braveship”

Sabato 12 settembre 2026, alle ore 18:00, i locali della Fondazione Montanelli Bassi ospiteranno la presentazione di “Braveship. Il coraggio di innovare: perché intraprendere un viaggio verso la leadership diffusa”, libro d’esordio di Francesca Moriani, CEO di Var Group, fucecchiese DOC e figura di spicco nel panorama dell’innovazione tecnologica e manageriale italiana. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Fucecchio, vedrà l’autrice a colloquio con Manuele Vannucci, direttore editoriale di Intermezzi Editore, e curatore della rassegna “Libri a Pacchi” del Circolo Pacchi.

L’opera, edita da Egea, intreccia la storia personale e professionale dell’autrice con la riflessione teorica e pratica su un modello organizzativo rivoluzionario: il superamento della gerarchia tradizionale e del controllo centralizzato a favore della responsabilizzazione, dell’autonomia e della condivisione del potere all’interno delle aziende.

“Ho sentito la necessità di scrivere Braveship per condividere una storia vera di trasformazione – le parole di Francesca Moriani – dimostrando che rimettere al centro le persone, la trasparenza e l’autonomia non sia un’utopia, ma una scelta concreta che crea valore economico e umano. Presentare questo libro a Fucecchio poi – continua l’autrice – rappresenta per me il modo perfetto per chiudere il cerchio: è qui che sono nata, è qui che ho mosso i miei primi passi e studiato da bambina. Ritrovare queste radici significa riannodare i fili tra chi sono diventata oggi nel lavoro e la persona che si è formata tra queste strade”.

“Io invece sono particolarmente felice di questa presentazione per due motivi – le parole di Manuele Vannucci – Sul piano dei contenuti, il concetto di leadership diffusa è un concetto in cui credo profondamente, non solo nelle aziende, ma in tutte le strutture sociali. E questo libro offre un chiaro esempio dei benefici che ne scaturirebbero. In secondo luogo, c’è un’emozione forte e personale: Francesca è un’amica d’infanzia, una persona che conosco da sempre. Ritrovarsi a parlare di futuro e innovazione ad appena cento metri dalla nostra vecchia scuola media rende questo incontro davvero speciale. Ci divertiremo!”.

Al termine della presentazione e del dibattito con il pubblico farà seguito un aperitivo conviviale.