Montopoli tra i cento borghi protagonisti della caccia tra i tesori arancioni del Turing Club

Una caccia al tesoro nel cuore del borgo. Montopoli è stata inserita tra i cento luoghi della caccia ai tesori organizzata dal Touring Club Italiano per domenica 4 ottobre. Si tratta della più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini, tra i Comuni Bandiera Arancione. Un percorso a sei tappe per scoprire la l’identità del territorio tra tradizioni, sapori e storia dei luoghi.

“Siamo molto felici di ospitare a Montopoli, per la prima volta, la caccia ai tesori del Touring — commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini —. Il nostro impegno amministrativo è la promozione del territorio, la sua storia, il paesaggio e i suoi tesori. Questa iniziativa permettere di conoscere, in modo inusuale e divertente, il nostro borgo. Cosa si vince? L’aver scoperto la storia e gli aneddoti legati ai nostri luoghi. Chi partecipa si porta a casa un racconto sconosciuto che ha il potere di arricchire e che deve essere custodito, proprio come un tesoro. Grazie a Promocultura che si sta occupando della realizzazione della giornata e alle tante realtà che ci stanno supportando”. Oltre a Promocultura sono coinvolte nell’organizzazione anche associazioni e altre realtà: Arco di Castruccio, Università popolare Ignazio Donati, Proloco, Fondazione Conservatorio Santa Marta, Ecoistituto delle Cerbaie, Museo dello Stradivario.

Partecipare è semplice: basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 15 all’ufficio turistico in piazza San Matteo. Ogni squadra, composta al massimo da 6 partecipanti, deve scegliersi un nome e compilare il form che trova sul sito. Poi il 4 ottobre potrà vivere l’avventura insieme alle altre squadre che si sono registrate.

La tappa di Montopoli è stata possibile grazie alla conquista della Bandiera Arancione esattamente un anno fa, ad ottobre 2025. “Sapevamo che ottenere la bandiera arancione sarebbe stata una grande opportunità per Montopoli – continuano – e la realizzazione della caccia ai tesori lo dimostra. La nostra tappa si caratterizza poi per essere accessibile a tutti e tutte e questo grazie anche alla collaborazione con l’assessorato al sociale che ha introdotto la guida in CAA (comunicazione aumentativa alternativa) Coccomiao. Il nostro augurio è che in tanti possano venire a Montopoli e scoprire ciò che hanno da raccontare le tappe turistiche ed enogastronomiche del borgo”.