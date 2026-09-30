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Cultura e Spettacoli/
Santa Croce, in biblioteca il corso di Cinese fra ottobre e dicembre
30 settembre 2026 | 20:40
E’ in arrivo alla Biblioteca Adrio Puccini un corso elementare, introduttivo, di lingua cinese rivolto a principianti senza conoscenze pregresse. L’iniziativa, che rientra nell’ambito dei programmi per implementare l’apprendimento continuo, si terrà ogni mercoledì dal 14 ottobre al 16 dicembre dalle ore 15 alle 18.
Per l’iscrizione al corso è necessario scrivere una e-mail al seguente indirizzo: realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it con oggetto “CORSO (Titolo e matricola del corso) + Nome partecipante“, allegando il modulo di iscrizione firmato e copia del documento d’identità. La documentazione dovrà pervenire entro il 7 Ottobre. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti, per un numero massimo di 10 partecipanti. Per informazioni rivolgersi al numero 0571 30642 oppure all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.santacroce.pi.it .
Scarica QUI il modulo di iscrizione.