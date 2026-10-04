Pisa Book Festival, cala il sipario sulla 24ª edizione: una domenica tra libri, storia e futuro

Cultura e Spettacoli

PISA — Ultimo appuntamento con il Pisa Book Festival, che domenica 4 ottobre chiude la sua 24ª edizione con una giornata ricca di incontri e ospiti. Il programma spazia dalla narrativa alla storia, dall’intelligenza artificiale alle nuove frontiere dell’educazione, senza dimenticare la letteratura internazionale e lo sport.

A chiudere in bellezza il calendario ci saranno anche due nomi di primo piano della narrativa italiana: Piergiorgio Pulixi, che presenterà Il fattore gatto (Marsilio), e Giancarlo De Cataldo, atteso per l’ultimo appuntamento di Giallissimo con Delitto in cornice. Un caso per il procuratore Manrico Spinori (Einaudi).

Grande spazio alla storia a Palazzo Reale, dove sono in programma cinque appuntamenti.

Si comincia alle 11 con Donne a Pisa tra arte e storia. Cristina Cagianelli, Vittoria Camelliti e Maria Chiara Favilla racconteranno le vicende di Beatrice di Toscana, Datuccia de’ Sardi e Mademoiselle de la Morinière, tre donne legate alla storia della città.

Alle 15 Pietro Finelli proporrà la lectio magistralis La Repubblica romana nel Risorgimento italiano, dedicata agli avvenimenti e alle idee che caratterizzarono una delle esperienze politiche più importanti dell’Ottocento.

Alle 16 riflettori puntati sull’Ucraina con lo storico Ettore Cinnella e Rus’ di Kiev e Medioevo europeo: alle origini della civiltà ucraina. Un incontro che permette di approfondire le radici storiche del Paese ospite del festival e il suo rapporto con l’Europa medievale.

Alle 17 sarà Federigo Argentieri a occuparsi di storia contemporanea con Il Patto Molotov-Ribbentrop e la Carta Atlantica.

Il ciclo si concluderà alle 18 con Eugenio Giani e una lectio magistralis sulla Toscana di Carlo Lorenzini e di Pinocchio, alla scoperta del mondo nel quale nacque il celebre personaggio della letteratura italiana.

Non solo storia. Alle 12 Low Edizioni renderà omaggio a Stefano Benni con Storie da Bar Sport. Racconti per ricordare Stefano Benni. Interverranno Giovanni Battista Menzani e Gabriele Dadati, per ripercorrere l’universo creativo di uno degli autori più originali della narrativa italiana.

Alle 17, nell’Auditorium del Museo delle Navi Antiche, sarà invece protagonista la letteratura spagnola contemporanea con Edurne Portela e José Ovejero, che presenteranno Una bellezza terribile (Voland).

La tecnologia sarà al centro dell’appuntamento delle 10 con EmozionAbili. Intelligenza artificiale generativa tra emozioni, racconti e musica, presentato da Pisa University Press. L’autore Gian-Luigi Ferrari dialogherà con Giuseppina Sgandurra dell’Università di Pisa, Adriana De Cesare della Fondazione Sistema Toscana e Fosca Giannotti della Scuola Normale Superiore.

Si parlerà invece di scuola e società con La scuola a colori. Per un’educazione femminista e decoloniale (Astarte). Sara Rossetti ne discuterà con Marta Galluzzo, docente del Movimento di Cooperazione Educativa, e Anita Paolicchi, editrice.

Anche lo sport troverà spazio nella giornata conclusiva. Alle 15 Francesco Longo presenterà Tennis Paradise (66thand2nd), un libro che porta il pubblico dentro le storie e i protagonisti del mondo del tennis.

Tra gli appuntamenti in programma anche La scelta del libraio. Alle 14 Massimo Trocchi della Libreria Pellegrini incontrerà Marco Amerighi, autore di Quanto splende questo nero (Bollati Boringhieri). Alle 12, invece, Luisa Pessina presenterà Perché gli ulivi sono storti (minimum fax).