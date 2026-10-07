 Palio der Barroccio a Capanne, al via la quinta edizione

Tutto pronto per l’edizione 2026 del palio dei Barrocci. A fine settembre è stato presentato il cencio durante i festeggiamenti della Madonna del Buon Viaggio. Un drappo ideato dai bambini e le bambine dei campi solari parrocchiali. “Si avvicina il momento più atteso dell’anno – commenta Federica Micheli presidente dell’associazione Barrocciai Capannesi – la nostra sfida era quella di recuperare un pezzo del nostro passato affinché potesse essere un elemento per unire ancora di più la nostra comunità. E adesso, giunti alla quinta edizione, possiamo dire di esserci riusciti. Il cencio è il simbolo dell’unione tra il passato degli antichi mestieri e il futuro delle nuove generazioni, e di questo non possiamo che essere orgogliosi”.

A darsi battaglia saranno le squadre: La Bua, Via Dante, Braalone e il Piazzale. Si comincia sabato 10 ottobre con la cena prepalio per poi darsi appuntamento al giorno successivo domenica 11 ottobre con la sfida delle contrade. Domenica alle 9 ci sarà la benedizione dei bambini, la messa e a seguire il Palio dei Mocciosi, dove a sfidarsi saranno proprio i più piccoli. Il pomeriggio comincia alle 15 con la sfilata dei 4 rioni e il palio delle donne. A partire dalle 16 ci sarà la prima batteria del palio der Barroccio 2026. Le premiazioni saranno in piazza Vittorio Veneto al termine delle batterie e delle finali. “Quest’anno abbiamo introdotto la regola secondo cui uomini e donne lotteranno per lo stesso cencio – continua -. Il palio è comunità, è voglia di stare bene e divertirsi, per questo crediamo sia importante giocare insieme e contendersi lo stesso trofeo”.