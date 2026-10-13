Quaranthana, dal 18 ottobre la rassegna Sognare a Teatro

Dal 18 ottobre 2026 al 21 marzo, alle ore 17, al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano) è la nuova stagione di Sognare a Teatro Famiglie: 6 spettacoli in domenicale dedicati a bambine e bambini e alle loro famiglie.

Dal teatro d’attore al teatro di figura, fino al teatro musicale, la rassegna propone una varietà di linguaggi capaci di coinvolgere il pubblico più giovane e di accompagnarlo alla scoperta della ricchezza, della meraviglia e della forza immaginativa del teatro. Un’esperienza per condividere il piacere di stare a teatro e lasciarsi sorprendere dalle storie e dalla scena.

La stagione teatrale è organizzata dal Teatrino dei Fondi, Centro di produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, sostenuta dal comune di San Miniato, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

Il primo appuntamento è domenica 18 ottobre con I musicanti di Brema. Il viaggio continua di Fontemaggiore, sequel della celebre fiaba dei fratelli Grimm, uno spettacolo dai 4 anni in su. L’asino, il cane, la gatta e il gallo vivono ormai felici, ma l’asino continua a sentire il richiamo del sogno di Brema. Ogni notte si alza per cercare il coraggio e dire agli amici quel che sente, ma teme di tradire l’amicizia… Cosa deciderà di fare?

Domenica 8 novembre Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci saranno in scena con L’avventura della Freccia Azzurra, fiaba dolce-amara ispirata al capolavoro di Gianni Rodari, che racconta il viaggio di un gruppo di giocattoli coraggiosi deciso a lasciare la sicurezza della vetrina per provare a cambiare le regole.

Domenica 29 novembre Pietro Fabbri, volto storico del Teatro della Tosse, porterà in scena Pinocchio illustrato, spettacolo ispirato a uno dei testi più conosciuti della letteratura per l’infanzia, con il costume del noto illustratore Emanuele Luzzati.

Domenica 10 gennaio sarà la volta di Elena Colombo e Adalgisa Vavassori, per una produzione Sipario Toscana, con Lea. Un’altra giornata emozionante, uno spettacolo che accompagna il pubblico dentro la giornata di Lea e dentro il mondo delle emozioni che attraversano la bambina, tra ciò che accade fuori e ciò che succede dentro di lei.

Domenica 28 febbraio la compagnia KanterStrasse presenterà Amletino, una riscrittura poetica e ironica del classico shakespeariano realizzata in relazione con l’immaginario dell’artista e illustratore Andrea Rauch.

Chiuderà la rassegna domenica 21 marzo Il mangiafiabe, storie in cucina di Lagrù Ragazzi, un vero e proprio menù teatrale che, attraverso gioco, comicità e magia della scena, affronta con bambini e famiglie il tema dell’alimentazione sana.

Informazioni e biglietti

Biglietti: 7,00 € adulti – 24,00 € bambini