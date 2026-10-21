risate contemporanee|
San Miniato, al Quaranthana la stagione parte con Stefano Santomauro
Venerdì (23 ottobre) alle 21,30 l’anteprima nazionale di ‘Good Luck’
Tecnologia, notifiche e corse quotidiane: le contraddizioni della vita contemporanea arrivano sul palco del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato, a Corazzano, con Good Luck, il nuovo monologo di Stefano Santomauro che inaugura la stagione teatrale 2026/27.
L’appuntamento è per venerdì (23 ottobre) alle 21,30, con un’anteprima nazionale dello spettacolo, che debutterà pochi giorni dopo al Teatro Goldoni di Livorno.
Con il suo stile ironico e diretto, Santomauro racconta le piccole manie di una società sempre connessa e impegnata, invitando il pubblico a ridere delle proprie abitudini e a riflettere su ciò di cui ha davvero bisogno.
La stagione proseguirà fino al 19 marzo con otto spettacoli tra comicità, drammaturgia contemporanea e sperimentazione. Il prezzo per il biglietto d’ingresso intero è di 13 euro, ridotto a 11 euro per under 25 e over 65. Abbonamenti a 80 euro, ridotti a 72 euro.