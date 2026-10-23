Una mostra sui Santi Francescani al Conservatorio S. Marta

L’Unione Cattolica Artisti Italiani della sezione di San Miniato ci regala, nuovamente, la possibilità di ammirare quasi 50 opere che rappresentano la figura di San Francesco e dei suoi santi. Un viaggio nell’arte e nella spiritualità che permette di renderci conto, con linguaggi e interpretazioni diverse, quanto la santità francescana abbia assunto nei secoli volti diversi, accomunati da un unico desiderio: seguire Cristo con cuore semplice, vivendo il Vangelo in fraternità, povertà e letizia. Da Francesco e Chiara d’Assisi ai missionari e ai martiri del nostro tempo, la Famiglia Francescana ha dato alla Chiesa figure luminose, capaci di parlare a ogni generazione. Attraverso questa mostra, dove la biografia dei santi completa le immagini esposte, possiamo partecipare alla bellezza che chiama ciascuno a custodire la terra e amare il prossimo. La collezione è visitabile il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18:30 e su appuntamento.