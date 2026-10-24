Il Teatrino dei Fondi da San Miniato “assalta” Viareggio, sua la gestione dello Jenco

Ci sarà un po’ di San Miniato anche a Viareggio a partire dalla nuova stagione dello storico Teatro Jenco. Il palcoscenico, uno dei più attivi della Versilia, 350posti, di proprietà del comune, da qualche settimana ha infatti visto l’ingresso nella gestione del Teatrino dei Fondi, associazione inquilina stabile del Quaranthana di Corazzano. Il Teatrino si fa quindi “in quattro”, letteralmente, inserendo fra le strutture di sua competenza anche il teatro di Viareggio, che si aggiunge, oltre che al teatro sanminiatese, anche ai due cinema-teatri “Pacini” di Fucecchio e “Puccini” di Altopascio. Senza dimenticare l’importante esperienza di Titivillus Mostre Editoria, una delle più importanti case editrici italiane specializzate nell’ambito teatrale.

Costruito nel 1962 come aula magna della scuola media dedicata al poeta, docente e politico Elpidio Jenco, l’edificio è stato ampliato, ristrutturato, messo a norma e destinato a teatro, separandolo dalla scuola, nei primissimi anni 2000. Ristrutturato nel 2018, da allora si è fatto notare per la sua attività in ambito teatrale e culturale in città, ospitando stabilmente la stagione teatrale dopo la chiusura dello storico Teatro Politeama. La gestione del Teatrino, proiettata fino al 2029, si apre formalmente a partire da oggi, 24 ottobre, giorno in cui si è tenuta l’inaugurazione della rassegna teatrale. La stagione, con partenza al 20 novembre, si svilupperà in tre capitoli: prosa, spettacoli per le famiglie e appuntamenti per le scuole, secondo le precise richieste dell’amministrazione comunale. In totale saranno 23 spettacoli a cui si aggiungono gli eventi legati al tessuto associativo locale, come ad esempio gli show delle Canzonette del Carnevale.

LA PROSA

Gli appuntamenti di prosa, sempre alle 21.15, saranno: il 20 novembre, Alessandro Benvenuti con “Pillole di me“, un viaggio nelle sue memorie comiche, tra racconti, letture e monologhi che trasformano l’ironia in un antidoto alle contraddizioni quotidiane. Sabato 12 dicembre “Basta poco” con Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella: una farsa pungente e politicamente scorretta che, attraverso le vicende di un tipografo in difficoltà, mette alla prova convinzioni, opportunismi e appartenenze ideologiche. Il 14 gennaio Paolo Nori racconta “Il maestro e Margherita“, un incontro dedicato al capolavoro di Michail Bulgakov, restituendo la vitalità di un’opera che invita a confrontarsi con la giustizia, la libertà e l’ambiguità della natura umana. Il 6 marzo Paolo Hendel e Lucia Vasini con “Terzo tempo“, dal romanzo di Lidia Ravera, con la regia di Emanuela Giordano. Una commedia tenera e spiazzante sull’arte di invecchiare conservando desideri, curiosità e voglia di rimettersi in gioco. Sabato 20 marzo, il Trio Trioche in “Troppe arie“, un gioco di virtuosismi, gag e invenzioni sceniche che rilegge il repertorio classico e le più celebri arie d’opera, attraverso il gesto e il linguaggio universale del clown. Il 2 aprile Andrea Pennacchi presenterà “Alieni in Laguna“, una ballata eco narrativa che intreccia scienza, memoria e folklore per interrogarsi sul rapporto tra esseri umani, natura e biodiversità. A chiudere, il 16 aprile, sarà Lella Costa con “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione“, un susseguirsi di voci e ritratti di donne che hanno lasciato un segno nella storia, nella cultura, nella scienza e nella conquista dei diritti.

BAMBINI E FAMIGLIE

Spazio anche ai bambini e alle famiglie, con sei appuntamenti pomeridiani alle 17, pensati per avvicinare le nuove generazioni al linguaggio teatrale. Il calendario si apre il 14 novembre 2026 con “Il Gruffalò”, seguito il 6 dicembre da “La principessa e il drago”. Il 27 dicembre sarà la volta di “L’avventura della Freccia Azzurra”. Nel nuovo anno sono in programma “I tre porcellini”, il 17 gennaio, “Il ladro di sole”, il 7 marzo, e “Cani, gatti e principesse”, il 4 aprile. La programmazione rivolta alle scuole propone dieci matinée, distribuite tra gennaio e maggio 2027, con spettacoli dedicati a temi e linguaggi adatti alle diverse fasce d’età, dall’infanzia alla scuola secondaria.

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