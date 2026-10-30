A Casaconcia apre “Retrospettiva”, doppio percorso artistico

Sabato 31 ottobre, alle ore 17, lo Spazio Espositivo Casaconcia inaugura RETROSPETTIVA, una mostra dedicata a Rolf Feddern e Maria Grazia Sangiorgi, artisti e compagni di vita la cui ricerca attraversa decenni di sperimentazione tra materia, colore e linguaggi espressivi. Il percorso espositivo mette in dialogo due sensibilità artistiche differenti e complementari: dalla scultura, pittura e arte oggettuale di Rolf Feddern alla sperimentazione tessile, pittorica e scultorea di Maria Grazia Sangiorgi. La mostra ripercorre anche l’esperienza della Künstlergruppe Werkstatt, collettivo artistico fondato nel 1976 a Gelsenkirchen-Buer, in Germania, di cui entrambi gli artisti hanno fatto parte. Un’occasione per scoprire due percorsi artistici che trovano nella sperimentazione e nella continua ricerca sulla materia il proprio filo conduttore. La mostra sarà visitabile fino al 14 Novembre a ingresso libero, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.