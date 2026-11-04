“Se domani non torno”, il film sul femminicidio Cecchettin a Fucecchio

Il Nuovo Cinema Teatro Pacini di Fucecchio propone, dal 5 novembre, Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi e ispirato alla storia di Giulia Cecchettin. L’iniziativa è organizzata dal Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il Comune di Fucecchio, con l’Assessorato alle Pari Opportunità. La scelta di programmare Se domani non torno si inserisce in un percorso culturale e di sensibilizzazione che il Teatrino dei Fondi porta avanti da anni, attraverso una programmazione attenta ai temi sociali, educativi e alle questioni più urgenti del quotidiano. Un impegno consolidato che riconosce al Nuovo Teatro Pacini un ruolo che va oltre quello di semplice luogo di spettacolo e intrattenimento, affermandone la funzione di presidio culturale, spazio di incontro, dialogo e crescita collettiva. Se domani non torno racconta la vicenda di Giulia Cecchettin, la cui tragica scomparsa, nel novembre 2023, ha profondamente segnato il Paese. Attraverso la storia di una famiglia come tante, improvvisamente travolta da un dolore inimmaginabile, il film restituisce il percorso di chi ha trovato la forza di trasformare una tragedia privata in un impegno pubblico per il cambiamento. Una testimonianza che invita a interrogarsi sulla violenza contro le donne, sulla cultura del possesso e sulla necessità di promuovere relazioni fondate sul rispetto e sulla libertà.