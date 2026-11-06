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San Miniato, oltre 500 voci per la maratona dei 100 Canti
Domenica (8 novembre) torna la manifestazione dedicata alla Divina Commedia
Oltre 500 partecipanti, dai 4 ai 90 anni, daranno voce alla Divina Commedia domenica (8 novembre), in occasione della terza edizione di 100 Canti per San Miniato.
La manifestazione, presentata a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati, si svolgerà dalle 12 alle 18,30 e coinvolgerà strade e luoghi storici della città. Novità di quest’anno saranno le tre sedi delle letture: l‘Auditorium di San Martino per l’Inferno, la Biblioteca del Seminario per il Purgatorio e la chiesa del Santissimo Crocifisso per il Paradiso.
Confermate anche le Divine Conversazioni, incontri di approfondimento su Dante ospitati nei locali Essenza e Macelleria Sergio Falaschi.
L’iniziativa si concluderà con la lettura corale del trentatreesimo canto del Paradiso sulla scalinata della chiesa del Santissimo Crocifisso, seguita da un brindisi finale.
“È diventata molto più di una manifestazione culturale: è un’esperienza collettiva che coinvolge l’intera comunità“, sottolineano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla Cultura Matteo Squicciarini.