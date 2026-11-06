San Miniato, oltre 500 voci per la maratona dei 100 Canti

La manifestazione, presentata a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati, si svolgerà dalle 12 alle 18,30 e coinvolgerà strade e luoghi storici della città. Novità di quest’anno saranno le tre sedi delle letture: l‘Auditorium di San Martino per l’Inferno, la Biblioteca del Seminario per il Purgatorio e la chiesa del Santissimo Crocifisso per il Paradiso.