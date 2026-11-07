Pink Floyd History, il nuovo tour europeo arriva a Cascina con “Animal Farm – Live Experience”

CASCINA – La musica dei Pink Floyd torna protagonista sul palcoscenico con “Animal Farm – Live Experience”, il nuovo spettacolo di Pink Floyd History che mercoledì 18 novembre, alle 21, farà tappa alla Città del Teatro, nella Sala Franca Rame e Dario Fo.

Dopo dieci anni di attività e quattro tournée internazionali, il progetto si presenta con un allestimento rinnovato, dedicato al repertorio della celebre band britannica. Una produzione che unisce ricerca musicale e fedeltà sonora a videoproiezioni, giochi di luce e scenografie digitali, per accompagnare il pubblico in un’esperienza immersiva.

Il filo conduttore è “Animals”, il celebre concept album pubblicato nel 1977, ispirato anche alle tematiche del romanzo “La fattoria degli animali” di George Orwell. Lo spettacolo si sviluppa in tre atti, dedicati rispettivamente a Dogs, Pigs e Sheep, intrecciando i brani del disco con altre composizioni entrate nella storia dei Pink Floyd. Ne nasce un percorso musicale e narrativo che affronta i rapporti di potere, le contraddizioni sociali e le dinamiche che caratterizzano la società.

A raccontare lo spirito di quell’album è David Gilmour, che ha ricordato come il clima musicale della fine degli anni Settanta, segnato dall’esplosione del punk, abbia contribuito a influenzarne la realizzazione. “Animals” rappresentò infatti una svolta verso sonorità più aggressive, essenziali e dirette rispetto ai precedenti lavori del gruppo.

Anche Nick Mason ha ricordato quel periodo, sottolineando come, nonostante le divergenze che iniziavano a emergere all’interno della band, la lavorazione dell’album fosse stata caratterizzata da una particolare coesione, favorita anche dalla realizzazione dello studio di registrazione Britannia Row.

«Il nuovo spettacolo basato su Animals riflette la realtà attuale e le trasformazioni politiche, economiche e sociali del momento presente», spiega il produttore Emiliano Galigani. A quasi cinquant’anni dalla pubblicazione, l’album conserva infatti una sorprendente attualità. L’obiettivo della produzione è andare oltre la celebrazione musicale, proponendo al pubblico una riflessione sulle dinamiche della società contemporanea attraverso il linguaggio della musica.

Prodotto da Stage 11, “Animal Farm – Live Experience” prosegue così il suo percorso nei teatri italiani ed europei. Dopo Cascina, il tour farà tappa sabato 21 novembre al Teatro Nuovo di Verona.

I biglietti per la serata alla Città del Teatro sono disponibili su TicketOne e alla biglietteria del teatro.