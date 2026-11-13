Le donne nel cinema dei Taviani protagoniste al Tartufo di San Miniato

Volti, storie e immagini iconiche della filmografia di Paolo e Vittorio Taviani raccontano la forza femminile attraverso una mostra che intreccia cinema, territorio e memoria.

Il grande cinema incontra la storia, la memoria e la forza delle donne. Saranno le immagini iconiche della filmografia di Paolo e Vittorio Taviani, maestri del cinema originari di San Miniato, ad accogliere i visitatori della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Domani, sabato 14 novembre alle 16, ai Loggiati di Piazza Dante Alighieri, sarà inaugurata la mostra “Donne. La forza invisibile della memoria – Volti e storie femminili nel cinema di Paolo e Vittorio Taviani”, curata dal Centro Cinema Paolo e Vittorio Taviani.

Un appuntamento che la Fondazione San Miniato Promozione ha voluto con determinazione inserire tra le proposte culturali di un’edizione della manifestazione profondamente rinnovata, nella quale il tartufo diventa anche occasione di incontro con l’arte, la cultura e le grandi identità del territorio. La mostra valorizza l’opera dei due registi attraverso uno sguardo particolare sulle figure femminili, protagoniste di una poetica cinematografica nella quale la donna non è mai una presenza accessoria o decorativa. Al contrario, è una forza capace di incrinare la superficie della Storia, deviarne il corso e trasformare gli eventi in memoria viva, personale e collettiva.

Nel cinema dei Taviani, la figura femminile rappresenta spesso una soglia tra passato e presente, tra trauma e ricordo, tra vicende collettive e dimensione intima. Attraversa la Storia senza esserne completamente inghiottita, custodendo una capacità di resistenza che diventa una delle chiavi più profonde della loro narrazione. Lo sguardo dei registi restituisce così alle donne un ruolo centrale nella costruzione della memoria, introducendo una temporalità diversa, fatta di sopravvivenza, emozioni e testimonianza. Una scelta culturale che assume un significato ancora più forte nel mese dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza sulle donne, riaffermando l’importanza di riconoscere e valorizzare il ruolo femminile nella storia di ieri, di oggi e di sempre. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di San Miniato, con la preziosa collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e di Pacini Editore.