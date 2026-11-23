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Teatro Pacini di Fucecchio, Thony porta le storie delle donne straordinarie
Sabato 28 novembre, a Fucecchio, l’artista salirà sul palco con i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo
Le storie di donne straordinarie arrivano al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio. Sabato 28 novembre, alle 21,30, Thony salirà sul palco accompagnata dai solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per lo spettacolo Storie della buonanotte per bambine ribelli.
Con la regia di Francesco Frangipane e la direzione musicale di Enrico Fink, la rappresentazione si ispira al bestseller di Elena Favilli e Francesca Cavallo e racconta le vicende di donne che si sono distinte nei campi della scienza, dell’arte, della musica e non solo.
L’appuntamento rientra nella tredicesima stagione teatrale Sipario Blu, organizzata dal Teatrino dei Fondi.
Biglietti da 19 euro (17 ridotto) per il settore 2 e da 22 euro (20 ridotto) per il settore 1. Previste agevolazioni per under 25, over 65 e soci Unicoop Firenze. Il prossimo spettacolo è in programma mercoledì 16 dicembre con i Charm City Gospel Singers International.