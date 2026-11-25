CASCINA – Il teatro diventa uno spazio di ricerca, formazione e nuove possibilità per i giovani artisti. Entra nel vivo “Nuovi Mondi per Nuove Generazioni”, il progetto di residenza artistica promosso da 9MUSE e La Città del Teatro – Fondazione Sipario Toscana, che arriva al suo momento più atteso con “Cuori d’inchiostro”, spettacolo diretto da Galli Rohl e liberamente ispirato al celebre romanzo fantasy di Cornelia Funke “Cuore di inchiostro”.

Sul palco saliranno giovani attori under 35, protagonisti di un percorso di alta formazione e sperimentazione teatrale che trova nella restituzione al pubblico il suo naturale compimento. Un progetto che punta sulle nuove generazioni e sulla possibilità di accompagnare i giovani talenti nella crescita artistica, offrendo loro un’esperienza concreta di lavoro, dalla sala prove fino al confronto con gli spettatori.

La prima data, in programma venerdì 27 novembre alle 21 a Cascina, ha già registrato il tutto esaurito. Restano invece biglietti disponibili per le successive tappe della tournée: sabato 28 novembre alle 17 al Teatro Persio Flacco di Volterra, in via dei Sarti 37; domenica 29 novembre alle 18 al Teatro Vittoria di Cascine di Buti, in via Europa 2; infine lunedì 30 novembre alle 21 a Lucca, negli spazi di Metropolis Officine Culturali, in via Nicola Barbantini 47.

«Il fantasy non è una fuga dalla realtà, ma un altro modo di guardarla», spiega Federica Moretti, socia fondatrice e produttrice di 9MUSE Impresa Sociale. La scelta di partire da “Inkheart”, una storia in cui le parole hanno il potere di dare vita ai mondi, diventa anche un’occasione per interrogarsi sulla forza del racconto e proporre un linguaggio teatrale capace di parlare alle nuove generazioni.

Al centro dell’iniziativa c’è soprattutto la formazione. Un investimento che, come sottolinea Moretti, permette ai giovani artisti di sperimentare, approfondire la tecnica e crescere insieme attraverso il lavoro sul palcoscenico.

Un valore condiviso anche dalla Fondazione Sipario Toscana. Il direttore artistico Francesco Cortoni evidenzia come i ragazzi e le ragazze coinvolti abbiano vissuto gli spazi della Fondazione come un luogo di incontro, ricerca e crescita, sviluppando non soltanto le proprie capacità attoriali, ma anche la capacità di lavorare in gruppo e confrontarsi con le dinamiche di una produzione teatrale professionale.

L’esperienza rappresenta così un’occasione per misurarsi concretamente con il mestiere del teatro, in un percorso che dalla preparazione dello spettacolo arriva fino all’incontro con il pubblico.