CASCINA – Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana incontrano il jazz, il ritmo delle grandi orchestre e l’ironia inconfondibile di Bobo Rondelli. Sabato 5 dicembre, alle 21, il palcoscenico de La Città del Teatro ospiterà “Guarda che luna”, un progetto musicale che mette insieme il cantautore livornese e il Nico Gori Swing 10tet per una serata all’insegna della musica, delle contaminazioni e delle atmosfere senza tempo.

Non un semplice concerto, ma una rilettura in chiave swing di un repertorio entrato nell’immaginario collettivo. Dai classici degli anni Cinquanta e Sessanta alle composizioni originali, lo spettacolo recupera il fascino di un’epoca musicale in cui melodia, eleganza e sentimento si intrecciavano con il ritmo delle grandi orchestre.

Il titolo richiama naturalmente “Guarda che luna” di Fred Buscaglione, uno dei brani simbolo di quella stagione. Nel programma troveranno spazio anche “Arrivederci” di Umberto Bindi e le canzoni di Fred Bongusto, Mina e Sergio Endrigo, riproposte attraverso arrangiamenti originali pensati per la formazione diretta da Nico Gori. Non mancheranno alcuni pezzi dello stesso Rondelli, rivisitati per l’occasione.

Sul palco, accanto al cantautore livornese e al clarinettista e sassofonista Nico Gori, salirà un organico di dieci musicisti, con batteria, contrabbasso, pianoforte, sassofoni, tromba, trombone e chitarra. Completano la formazione le voci di Michela Lombardi e Mattia Donati, mentre Iacopo Crudeli sarà presentatore e cantante.

L’incontro tra i due protagonisti promette una combinazione particolare. Da una parte Bobo Rondelli, artista capace di passare dalla poesia all’ironia, dalla malinconia alla provocazione, con una carriera costruita su una scrittura personale e fuori dagli schemi. Dagli anni con gli Ottavo Padiglione al percorso solista, fino al più recente album “Storie assurde”, realizzato con Musica da Ripostiglio, Rondelli ha mantenuto una cifra artistica inconfondibile, sviluppando parallelamente anche esperienze cinematografiche, tra cui la collaborazione con Paolo Virzì.

Dall’altra Nico Gori, musicista e arrangiatore tra i nomi di riferimento del jazz italiano, diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e vincitore del Premio Massimo Urbani nel 2000. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco e collaborato con importanti protagonisti della scena internazionale e italiana, da Lee Konitz a Tom Harrell, da Stefano Bollani a Enrico Rava.

Il suo Swing 10tet, nato nel 2015, riprende la tradizione delle grandi formazioni swing degli anni Trenta e Quaranta, alternando composizioni originali e arrangiamenti capaci di restituire energia e raffinatezza a un linguaggio musicale intramontabile. Una formazione che nel tempo ha lavorato anche con artisti come Renzo Arbore, Fabrizio Bosso, Rossana Casale e Drusilla Foer.

“Guarda che luna” è una produzione di Toscana Produzione Musica e XLR Produzioni, realizzata in collaborazione con La Città del Teatro. Toscana Produzione Musica, centro di produzione riconosciuto dal Ministero della Cultura e diretto da Maurizio Busia e Francesco Mariotti, con Paolo Zampini alla presidenza, è impegnato nella promozione della ricerca musicale e nella realizzazione di progetti che attraversano generi e linguaggi differenti.

Per assistere allo spettacolo il biglietto costa 25 euro per l’intero e 22 euro per il ridotto, ai quali si aggiungono i diritti di prevendita.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e alla biglietteria del teatro. Per informazioni è possibile contattare il numero 050 744400 oppure scrivere a biglietteria@lacittadelteatro.it.