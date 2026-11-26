Il burattino più famoso della letteratura per l’infanzia arriva sul palco del Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato. Domenica 29 novembre, alle 17, è in programma Pinocchio illustrato del Teatro della Tosse, spettacolo consigliato a partire dai 4 anni.

Protagonista Pietro Fabbri, storico interprete del Teatro della Tosse, che vestirà i panni del personaggio di Carlo Collodi, accompagnato da pupazzi e oggetti di scena. Un viaggio tra i personaggi più amati della storia, dal Gatto e la Volpe alla Fata Turchina e al Grillo Parlante.

Lo spettacolo, con testo e regia di Amedeo Romeo, scene e illustrazioni di Paola Ratto e costume di Emanuele Luzzati, è il terzo appuntamento della rassegna Sognare Teatro – Famiglie, promossa dal Teatrino dei Fondi.

I biglietti costano 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 370 3687878 o scrivere a comunicazione@teatrinodeifondi.it.