A teatro in famiglia|
Pinocchio arriva a Corazzano con uno spettacolo per bambini
Domenica alle 17 il Quaranthana ospita Pinocchio illustrato del Teatro della Tosse
Il burattino più famoso della letteratura per l’infanzia arriva sul palco del Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato. Domenica 29 novembre, alle 17, è in programma Pinocchio illustrato del Teatro della Tosse, spettacolo consigliato a partire dai 4 anni.
Protagonista Pietro Fabbri, storico interprete del Teatro della Tosse, che vestirà i panni del personaggio di Carlo Collodi, accompagnato da pupazzi e oggetti di scena. Un viaggio tra i personaggi più amati della storia, dal Gatto e la Volpe alla Fata Turchina e al Grillo Parlante.
Lo spettacolo, con testo e regia di Amedeo Romeo, scene e illustrazioni di Paola Ratto e costume di Emanuele Luzzati, è il terzo appuntamento della rassegna Sognare Teatro – Famiglie, promossa dal Teatrino dei Fondi.
I biglietti costano 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 370 3687878 o scrivere a comunicazione@teatrinodeifondi.it.
La rassegna riprenderà dopo le festività natalizie, domenica 10 gennaio 2027, con lo spettacolo Lea. Un’altra giornata emozionante.