San Miniato ricorda Elisa Amato e tutte le donne vittime di violenza. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è svolta una commemorazione davanti alla panchina rossa di piazza Vittime del Femminicidio, dove nel maggio 2018 fu ritrovato il corpo della giovane, uccisa dall’ex fidanzato.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Simone Giglioli, le assessore Elena Maggiorelli e Alessandra Nardini, la rappresentante del Comune di Prato Maria Rita Cecchini, insieme alle forze dell’ordine, all’associazione Frida e agli studenti dell’Istituto Cattaneo.

Davanti alla panchina sono stati deposti mazzi di fiori in memoria di Elisa e di tutte le vittime di femminicidio. “Il ricordo, da solo, non basta: è necessario lavorare ogni giorno sulla prevenzione e sull’educazione al rispetto“, hanno dichiarato Giglioli e Maggiorelli.