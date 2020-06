Coronavirus e assicurazione auto: calano le tariffe della polizza Rc

A partire dagli ultimi giorni del mese di febbraio, il coronavirus ha profondamente inciso sulle nostre vite: rapporti famigliari, lavoro, tempo libero. Tutto è cambiato. Il Covid-19 ha colpito e travolto con violenza molti settori tra cui quello della ristorazione, del commercio al dettaglio e quello delle polizze Rc auto.

A causa del lockdown e del conseguente stop alla circolazione dei veicoli su strada, le tariffe assicurative nel mese di marzo hanno subito una brusca frenata segnando un -8,05%, ma la perdita nel mese di aprile si è fatta ancor più pesante, toccando la cifra di -15,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Fare un preventivo assicurazione auto in questo periodo dunque può rivelarsi particolarmente conveniente per gli automobilisti che si trovano così ad avere un servizio indispensabile, ma a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al passato, permettendogli così di risparmiare in un momento in cui molti italiani si trovano a vivere in una situazione di ristrettezza economica perché magari hanno perso il lavoro o sono stati senza stipendio per settimane.

Zurich Connect: l’assicurazione conveniente e di qualità

Tra le polizze Rc più convenienti e che al tempo stesso presentano e offrono la migliore qualità-prezzo, troviamo quella di Zurich Connect, marchio di proprietà della compagnia assicurativa svizzera Zurich Insurance Company Ltd fondata nel 1872, che dal 1997 si occupa di fornire assicurazioni auto e moto tramite Internet.

Con Zurich Connect puoi gestire la tua assicurazione in totale serenità in modalità “self-service” direttamente da casa tramite l’App o il sito nell’Area Riservata al cliente. Potrai salvare un preventivo e caricare i documenti necessari per finalizzarlo, controllare lo stato della tua pratica, acquistare il preventivo e il rinnovo, sospendere, riattivare o sostituire la tua polizza, denunciare e visualizzare lo stato di un sinistro stradale. Quello che ti serve è un computer, uno smartphone o un tablet con una connessione a Internet, pochi minuti e il gioco è fatto.

Anche il pagamento è semplicissimo con Zurich Connect. Infatti, oltre ai canali tradizionali come la carta di credito sia Visa che Mastercard o il bonifico bancario, potrai avere a disposizione anche i metodi più moderni come Apple Pay, My Bank, Sisal Pay e Lis Paga; in questo modo ogni cliente può scegliere in totale libertà come pagare in base alle proprie necessità.

Professionisti del settore preparati capaci di offrire soluzioni concrete e le migliori garanzie sul mercato assicurativo, servizi affidabili e di alta qualità: tutto questo è Zurich Connect.

Se necessiti di ulteriori, approfondite e dettagliate informazioni su come effettuare un preventivo, su come acquistare un’assicurazione completa o su come gestirla in totale autonomia, puoi visitare il loro sito web e trovare tutte le indicazioni che stai cercando.