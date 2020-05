Diagnostica veloce ed efficiente: a Santa Maria a Monte c’è Radio Echomedica

Un ambiente cordiale, sereno, protettivo. Il tutto per soddisfare al meglio le esigenze del paziente che vuole ottenere prestazioni di qualità e in linea con i migliori standard di sicurezza.

Tutto questo è Radio Echomedica, il centro di via Placido Rizzotto 23 a Santa Maria a Monte, adiacente ad Echomedica, dove è possibile effettuare una serie di prestazioni senza attese e con la garanzia di efficienza, efficacia e sicurezza dei dati. Fra le prestazioni principali, appunto, quelle radiologiche. Eccone una carrellata.

Risonanza magnetica aperta

La struttura può avvalersi di un’innovativa risonanza magnetica aperta, l’Esaote S-Scan, che garantisce immagini di eccellenza diagnostica, senza rinunciare al comfort del paziente, rendendo l’esame tranquillo anche a chi soffre di claustrofobia. Grazie all’apparecchiatura è possibile studiare l’intera anatomia muscolo-scheletrica del paziente, dai piedi alle spalle, includendo i segmenti della spina dorsale più importanti, compresi quelli della spina lombare e cervicale.

La risonanza magnetica non produce interazioni negative con i tessuti corporei ed è priva di controindicazioni, fatta eccezione per i portatori di pace-maker

Ecografia

La tecnica è quella consolidata e assolutamente non invasiva: non utilizza, infatti, radiazioni ionizzanti ma ultrasuoni e consente di visualizzare organi, strutture muscolo-tendinee, cutanee e sottocutanee ma anche vasi sanguigni. Un importante strumento diagnostico per gli specialisti

Mammografia digitale

Consente di rilevare lesioni mammarie in fase precoce ed è consigliata a tutte le donne a partire dai 40 anni. Si tratta di un esame fondamentale per la prevenzione del tumore alla mammella.

Radiologia tradizionale

Gli esami radiologici permettono di ottenere una ‘fotografia’ dell’interno per rilevare eventuali patologie o danni a carico di diversi apparati, in particolare in ordine a patologie polmonari, delle ossa e articolazioni. Permette di analizzare organi e tessuti interni nel caso in cui si voglia aprofondire la presenza di particolari sintomi o particolari patologie in atto. Unica controindicazione è lo stato di gravidanza del paziente.

Ortopantomografia

È nota come radiografia panoramica delle arcate dentarie ed è un esame radiologico che permette di analizzare contemporaneamente i denti, le arcate dentarie e le ossa di mascella e mandibola. L’esecuzione richiede circa 10 secondi e non richiede nessuna preparazione specifica.

Tutti questi esami possono essere prenotati (anche online) a prezzi concorrenziali e senza attese. Per maggiori informazioni www.radioechomedica.it o 0587.57230