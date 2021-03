Finikem lancia una app per gli ordini di conceria: consegna in 24 ore

Si chiama FinikemMarket ed è la nuova app lanciata da Finikem, azienda di Castelfranco di Sotto specializzata nella produzione e nel commercio di prodotti chimici per la rifinizione delle pelli, per facilitare la procedura di ordinazione dei prodotti.

È una sorta di Amazon degli ordini per conceria. Un sistema comodo e veloce per effettuare ordini direttamente dal proprio cellulare o tablet, con la possibilità di memorizzare e rinnovare gli acquisti ricorrenti.7

Come funziona?

La app è liberamente scaricabile dagli Store Apple (iOS) e dai Play Store di Google (Android) in modo totalmente gratuito.

Ogni conceria dovrà creare il suo account e potrà autorizzare uno o più dipendenti a registrarsi sull’apposita piattaforma FinikemMarket, dove sarà possibile avere a disposizione l’intera gamma di prodotti Finikem (oltre 700) a portata di click.

Gli utenti avranno a disposizione un carrello per gli ordini, sul quale portar caricare gli articoli selezionati da un apposito catalogo. La scelta è facile e veloce e avviene sia per nome che per categoria, con la possibilità di scegliere la taglia desiderata e di segnalare eventuali esigenze particolari in un’area note. L’ordine sarà inoltrato a Finikem in automatico e l’utente riceverà un sms di conferma e una mail in tempo reale con l’elenco dei prodotti richiesti e l’accettazione dell’ordine.

Memoria ordini

Per ripetere o modificare gli ordini già fatti, sarà molto utile la memoria degli acquisti ricorrenti. L’applicazione tiene traccia degli ordini precedenti ed offre la possibilità di selezionare i propri prodotti preferiti in modo da trovarli ancora più facilmente.

“L’idea è nata durante il lockdown, quando i contatti erano più rarefatti – racconta Emanuele Rappa, direttore generale Finikem – Volevamo creare uno strumento flessibile e smart per rendere più facile la gestione degli ordini. In questo modo la procedura si dematerializza, si snellisce e diventa disponibile h 24. Il tecnico di conceria o l’ufficio acquisti possono effettuare un ordine direttamente ed in qualsiasi momento, evitando errori di gestione materiale e tenendo traccia sulla app di tutte le fasi dell’ordine”.

La app, consultabile da qualsiasi device (anche da pc), è pensata per la clientela italiana, più nello specifico per tutto il Comprensorio del Cuoio, che avrà consegne solitamente effettuate nell’arco di 24 ore dall’ordine.