In live streaming la presentazione della nuova Skoda Octavia

Arriva anche a Lucca la nuova ŠKODA Octavia, da anni best-seller in Italia tra le Wagon di segmento C. Il nuovo modello, interamente riprogettato, alza l’asticella in termini di design, sicurezza attiva, comfort e sistemi di connettività.

PIEMME AUTO e TUSCANIA AUTO Concessionarie ŠKODA per l’Empolese Valdelsa e tutta la provincia di Lucca, vogliono rendere tutti partecipi della novità con un evento di presentazione ONLINE esclusivo.

Potrai seguire la presentazione dell’auto che avverrà oggi (16 settembre) alle 19.15, in diretta live-streaming.

Per farlo clicca subito e registrati sul link.

TI ASPETTIAMO, NON PERDERTI QUESTO GRANDE EVENTO QUESTA SERA ALLE 19,15 ESCLUSIVAMENTE LIVE ON STREAMING!

https://www.facebook.com/PiemmeAutoTuscaniaAuto/

www.piemmeautosrl.it – www.tuscaniaauto.it