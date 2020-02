OmegaPoint, i siti che diventano App

Già da anni ormai viviamo perennemente con lo smartphone in mano, dispositivi sempre più potenti e versatili che, spesso e volentieri, sostituiscono i nostri Pc anche per lavoro.

I siti web più visitati ormai sono sempre più ottimizzati per i telefoni ed è per questo che OmegaPoint (una statup di San Miniato “E’ la comunicazione, bellezza” e tu puoi fare molto: scegli un professionista) sta unendo l’utile al dilettevole creando siti web moderni che, se visualizzati sullo smartphone, diventano automaticamente app, migliorando in modo netto la navigazione in ogni condizione.

OmegaPoint offre tre pacchetti diversi, sia per la creazione di siti che per la pubblicità. Pacchetto Basic per le piccole realtà, pacchetto Premium per la piccola impresa che ha necessità di far promuovere i propri prodotti o servizi ed infine il pacchetto Pro, il quale include la nuova formula “shop online con ritiro in negozio”, ovvero il futuro dello shopping territoriale.

Anche il territorio di San Miniato quindi, ha la sua piccola “Silicon Valley”, precisamente a Ponte a Egola.