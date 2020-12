Piemme Auto e Cam: una video-canzone per Empoli e una donazione al San Giuseppe

Ad ogni Natale, e a maggior ragione in questo 2020, è importante ravvivare il proprio sentimento di affetto e di vicinanza verso familiari, amici e colleghi e perché no, anche ad un territorio cui si è molto legati.

Dice Massimiliano Mechetti, titolare di Seat Piemme Auto: “Empoli, come qualsiasi altra città d’Italia, del mondo, ha passato e vive tuttora giorni difficili, in cui ciascuno con determinazione si impegna contro i mostri del Covid, della crisi economica, della crisi sociale; ma c’è qualcuno più di tutti che mette a proprio repentaglio la salute propria e dei propri cari per salvare le nostre vite: queste sono le persone che lavorano all’ospedale di Empoli: infermieri, Oss, medici e tutto lo staff che opera al San Giuseppe“.

“Per questo motivo – prosegue Mechetti – abbiamo sentito forte crescere dentro di noi la voglia di abbracciare virtualmente tutta Empoli e tutti gli eroi della lotta al Covid-19 con qualcosa che da sempre ci permette di esprimere gioia e serenità: cantando a squarciagola una canzone di Natale e lanciando una gara di visualizzazioni su internet al cui termine ci sarà una donazione in beneficienza al reparto Covid dell’ospedale di Empoli”.

A realizzare questa iniziativa ci sono Seat Piemme Auto, concessionaria da oltre 25 anni, e Cam – centro attività musicale, entrambe realtà molto legate e grate al territorio dell’Empolese Valdelsa.

La scuola ha realizzato un testo di Natale (scritto da Massimo Giannini) tutto dedicato alla città di Empoli: i suoi luoghi storici e le attività più famose; e i dipendenti di Seat Piemme Auto l’hanno cantata e recitata per strappare un sorriso a tutti.

“Questo è il secondo progetto che realizziamo con Cam al fine di portare il Natale a domicilio di tutti gli empolesi. Negli scorsi sabati – aggiunge Mechetti – abbiamo girato per le strade della città con auto addobbate, musicisti e cantanti diffondendo le musiche e lo spirito natalizio. Adesso vogliamo entrare in tutte le case lanciando un video messaggio di auguri speciale: ecco a voi la video canzone di Natale che, sulle note di Deck The Halls, augurerà il Buon Natale empolese“.