Più precisione e meno sprechi nella spruzzatura delle pelli: Todesco e Bi-Emme portano a Lineapelle le innovazioni del sistema Vision

L’innovazione principale sta nell’assoluta precisione dei dati, con una lettura dotata di laser e telecamere in grado di cancellare i classici ritardi, ridurre i consumi di prodotto e portare al minimo la percentuale di overspray, con risultati in grado di far concorrenza anche alle più utilizzate spalmatrici a rulli.

È targata Todesco Srl la nuova frontiera della spruzzatura per la rifinizione delle pelli, in mostra da oggi (19 febbraio) e per la prima volta nella vetrina internazionale di Lineapelle.

Una realtà aziendale che ha fatto scuola nel campo della rifinizione, anche grazie alla collaborazione ormai quarantennale con l’officina Bi-Emme Srl di Ponte a Egola, storico partner e referente dell’azienda vicentina per il distretto toscano della pelle. Erano ancora gli anni ’90, infatti, quando Todesco e Bi-Emme montarono agli spruzzi delle concerie le primissime pistole Hvlp, portando risultati fino ad allora impensabili nel risparmio dei prodotti chimici e nella riduzione della pressione di spruzzatura, con benefici in termini economici e ambientali, ma anche con una riduzione dei tempi di settaggio della macchina.

Lo scorso anno, al termine di un percorso di ricerca e sviluppo ingegneristico e digitale, Todesco ha introdotto l’ultima e più avanzata innovazione: il nuovo sistema di lettura pelli denominato Vision, pensato per soppiantare le vecchie e ormai obsolete barre a fotocellule, in uso ormai dagli anni ’70. Si tratta di un sistema di lettura con laser e telecamere ad altissima definizione, in grado di controllare la spruzzatura delle pelli con una precisione che teme pochi confronti. Il sistema Vision permette infatti di gestire alla perfezione l’apertura e chiusura delle pistole, senza i vecchi e immancabili ritardi meccanici, a tutto vantaggio della qualità di spruzzatura e dei suoi consumi, con una riduzione dei costi e con un sistema gestionale in grado di archiviare ricette e parametri di lavoro. Un programma aperto in pratica, che consente di collegare lo spruzzo al software gestionale dell’azienda, in modo da controllare, monitorare e ovviamente replicare metodi e parametri di settaggio.

Già da alcuni anni, del resto, Todesco non si limita più a fornire singole componenti per le macchine a spruzzo, ma propone ai clienti una propria macchina spruzzatrice dotata di tutte le sue innovazioni: dal sistema Vision alle più moderne pistole Hvlp, montate all’interno di giostre con 12 o 24 braccia, alle quali le aziende del distretto di Santa Croce potranno chiedere di collegare un tunnel di asciugaggio denominato Eco e fornito da Bi-Emme, alimentato da una piccola caldaia a condensazione.

Gli spruzzi targati Todesco sono già stati montati recentemente all’interno di importanti realtà conciarie in giro per il mondo. Adesso l’esordio a Lineapelle, con l’obiettivo di farsi conoscere e apprezzare anche dalle concerie toscane, grazie alla storica collaborazione con la Bi-Emme di Ponte a Egola, attività che da sempre porta la propria esperienza tra le aziende del comprensorio del Cuoio.