Tutti i colori dell’amore nell’ultimo libro di Maximiliano Fini

È finito un amore. I tuoi amori finiscono sempre e ti chiedi perché. Non sai quanto è dipeso da te e quanto dall’altro. Cerchi di rialzarti, hai l’umore a terra e le ossa rotte. Hai creduto potesse funzionare, hai sperato nel “per sempre”, ma non è andata così. Mai più il mio Cuore a nessuno, stai pensando… Fai un respiro.

Parte da qui Amore e altre meraviglie, il nuovo libro di Maximiliano Fini, dal tentativo di facilitare il lettore attraverso un’analisi pensata per capire se l’Amore è ancora il fine ultimo della nostra esistenza o se oggi abbiamo smarrito l’essenza di questo sentimento, tanto da non volerlo più considerare come il traguardo più importante di una vita.

“Per intraprendere questo viaggio a ritroso nel tempo – racconta Maximiliano – ho cercato di sintetizzare le struggenti visioni dantesche e leopardiane, i concetti più significativi di illustri filosofi e le emozioni offerte da raffigurazioni pittoriche sul tema. Un mondo classico versus un’era moderna che ripercorro fino a oggi, all’Amore sui social, dando una mia personale visione. Ma il libro non è un manuale di istruzioni sull’Amore quanto piuttosto uno strumento che aiuta a decodificare gli atteggiamenti e i comportamenti, che portano a poter vivere un amore vero, profondo e duraturo”.

Un amore che diventa un libro aperto alle storie degli altri. L’autore ha pensato di far uscire la prima stesura originale, da lui autografata in anteprima, così come se il lettore fosse un amico al quale donare qualcosa di personale. Il formato inusuale, scelto per la sola presentazione, oltre a riportare la copertina e la sinossi sul retro, dà la possibilità al lettore di proporre all’autore – che è anche agente letterario – un proprio manoscritto. Il lettore, una volta terminata la lettura, può così sostituire il contenuto della busta con la propria storia personale e riportarlo in edicola o in libreria. Se il manoscritto sarà ritenuto valido, Maximiliano contatterà direttamente l’autore per proporre il racconto ad alcune case editrici, senza impegno e senza costi.

L’anteprima del libro è disponibile dallo scorso lunedì (7 giugno) nelle edicole e nelle librerie del comprensorio del Cuoio. Nel caso queste ne fossero sprovviste è possibile acquistarne una copia al link: https://amoreealtremeraviglie.company.site/products/Amore-e-altre-Meraviglie-p364744407 .

Sulla copertina la rocca di San Miniato illuminata di rosso, immagine immortalata dal fotografo reporter Fabio Muzzi, a sottolineare la vicinanza dell’autore con il territorio.

“Sono rimasto subito colpito dai colori autentici di quello scatto e ho pensato che quella foto, ripresa dall’alto e dal gusto un po’ retrò, fosse il ritratto perfetto di ciò che vorrei lasciare col mio libro – ricorda Maximiliano -: una vista panoramica sulle sfaccettature dell’amore che sappia far scattare nuove risposte a vecchie domande che indagano la sfera intima dei rapporti personali e allo stesso tempo che possa essere per il lettore una pagina bianca per raccontarsi e scoprirsi per vivere l’Amore che forse tutti meritiamo”.

Maximiliano Fini è agente letterario e autore indipendente. Ghost writer per alcune note case editrici e appassionato di Filosofia e biografie storiche, si definisce un “severo osservatore dell’animo umano”.

Jessica Quilici