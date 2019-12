Ancora ore di pioggia e tempo instabile sul Valdarno inferiore e sulla Toscana centrale. Nella notte prossima notte sono attesi nuovi temporali e precipitazioni che poi nella giornata di domani domenica 22 dicembre lasceranno spazio ad un parziale stabilizzazione della situazione meteorologica. Nella giornata di domenica il cielo rimarrà nuvoloso un po’ su tutta la Toscana. Anche se dal pomeriggio la tendenza sarà alle schiarite o comunque a una condizione di bassa nuvolosità. Le temperature rimarranno tra i 10 e i 15 gradi. Lunedì 23 dicembre invece si andrà verso una netto miglioramento che comunque potrebbe comportare un calo termico.

La sala regionale della protezione civile ha comunque emesso per la giornata del 22 una allerta meteo di bassa criticità, in particolare per le zone interne della regione e per le dorsali appenniniche. In particolare il livello di attenzione se pur moderata sarà rivolto da parte della prociv verso i corsi d’acqua il cui livello nelle prossime ore è destinato ad aumentare, pur rimanendo presumibilmente nei limiti di guardia.