Acque, dal 27 aprile nuovi lavori sulla rete: tutti gli interventi in provincia di Pisa

Nei prossimi giorni Acque spa, il gestore della rete idrica nel bacino del Valdarno inferiore e nei territori limitrofi metterà in campo una serie di interventi migliorativi su tutta la rete di distribuzione dell’acqua che interesseranno molti cittadini ecco l’elenco degli interventi con orari di interruzione del servizio e strade interessate.

A Pisa

Il primo intervento sarà a Pisa domani (27 aprile) dalle 8,30 alle 14, verrà sospesa l’erogazione idrica in via di Capiteta, via di Marmiceto, via di Marmicciolo, via di Novecchio e via di Tegulaia.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 28 aprile, con le stesse modalità orarie.

A Peccioli

I lavori continueranno nel comune di Peccioli, martedì (28 aprile) dalle 8.30 alle 12 quando verrà sospesa l’erogazione idrica nelle via Buozzi, via Bellincioni, via Carducci, via Cavour, via De Gasperi, via del Canalaccio, via di Greta, via fratlli Rosselli, via Galilei, via Garibaldi, via Leonardo da Vinci, via Pisacane, via privata Bindi, via Risorgimento, via Sabatini, via VIII Marzo, via XXVII Gennaio, strada provinciale della Fila (tutta la zona delle Piscine e campo sportivo) e strada provinciale 41 (nel tratto compreso tra via Risorgimento e via Cavour).

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 29 aprile, con le stesse modalità orarie.

A Cascina

Mercoledì (29 aprile) sarà la volta di Cascina. Dalle 8,30 alle 16 verrà sospesa l’erogazione idrica in via De Amicis, via Risorgimento, via Rotinella e in viale IV Novembre. Il disservizio interesserà circa 225 utenze.

Gli utenti interessati dal disservizio saranno avvisati anche per posta elettronica e con l’invio di messaggi sui dispositivi di telefonia fissa e mobile nella giornata di oggi (26 aprile).

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 30 aprile con le stesse modalità.

A Casciana Terme Lari

Mercoledì (29 aprile) i lavoratori di Acque spa saranno impegnati anche in un intervento nel comune di Casciana Terme Lari dove i renderà necessario interrompere l’erogazione idrica con le seguenti modalità. Dalle 8m30 alle 10 a Lari capoluogo. Dalle 8,30 alle 12 l’acqua verrà tolta a San Ruffino, La Capannina, Orceto, in via via Belvedere, via dei Castagni, via Cavallini, via del Pino, via le Selve, via Ripoli, via Montecarboni, via Buozzi, via Leopardi, via Strada Provinciale del Commercio nel tratto compreso tra via Montecarboni e via le Capannacce.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 30 aprile con le stesse modalità.

Al ripristino del servizio dopo ogni intervento si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.