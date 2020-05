Acque Spa, settimana di lavori sulla rete acquedottistica

Tanti interventi in programma sulla rete acquedottistica di Acque Spa.

Domani (4 maggio) dalle 8,30 alle 14,30 rubinetti chiusi nel comune di Cascina. Si renderà necessario, infatti, interrompere l’erogazione idrica nelle vie Tenco e Palazzi Nord (nel tratto compreso tra le vie Pedichella e Trebbiano).

Martedì (4 maggio) lavori nel comune di Bientina, dalle 8,30 alle 14,30, quando si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie del Bufalaio, della Lendinaia, dello Zarellone, Guittone d’Arezzo, di Santa Colomba, di Tarantano, Lawley, Valdinievole (nel tratto di attraversamento di Santa Colomba) e in via Pistoiese nel Comune di Calcinaia.

Mercoledì (6 maggio) dalle 8,30 alle 13,30 possibile interruzione idrica nel comune di Empoli a Montale, Riuccio, Piovola (nel tratto compreso tra i civici 142-174 e 117–221), Sottopoggio per San Donato (nel tratto compreso tra i civici 72-128 e 75-175) e Prunecchio (limitatamente al civico 25) e nel comune di Montelupo Fiorentino: della Quercia (nel tratto compreso tra i civici 2-14 e 9-25) e del Cardinale (limitatamente al civico 34). Il disservizio interesserà circa 178 utenze.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo rispetto a quello indicato con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800.983389.

Sempre settimana prossima ci sarà un importante intervento. Inizieranno infatti l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo sull’acquedotto nel comune di Pisa. Si tratta dei lavori per la sostituzione di quasi 700 metri della condotta idrica passante per via Moriconi a Marina di Pisa, nel tratto compreso tra piazza delle Baleari e piazza Gorgona.