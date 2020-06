Riprendono le visite delle commissioni mediche della Asl per la visita della patente di guida

Da giovedì 4 giugno riprende gradualmente l’attività delle Commissioni mediche locali per le patenti di guida. Le sedute delle Commissioni erano state sospese, durante il periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali.

I cittadini che avevano la prenotazione della visita durante il periodo di sospensione saranno contattati dal personale della segreteria per comunicare un nuovo appuntamento. E’ stato disposto che la commissione medica locale non tenga conto del termine dei tre mesi di validità della documentazione sanitaria da presentare. Sarà comunicata successivamente la data di ripresa per le prenotazioni di appuntamenti con la Commissione medico legale e le relative modalità.

Gli accertamenti dell’invalidità civile e della Legge 104/92 resteranno sospesi con la modalità di visita diretta e proseguiranno, ove possibile, attraverso l’ accertamento sugli atti fino a nuova data.