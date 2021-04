Ruba generi alimentari in un supermercato e spintona il titolare del negozio per fuggire

E’ finito in manette ieri (16 aprile) nel primo pomeriggio un 37enne di origine tedesca senza fissa dimora, accusato di rapina impropria in un supermercato di Empoli

Al 112 è arrivata una richiesta d’intervento: un uomo, dopo aver sottratto vari generi alimentari ed essere stato sorpreso dal responsabile,per fuggire lo ha spintonato violentemente. I carabinieri del Radiomobile sono quindi intervenuti sul posto.

I militari, raccolti i primi utili elementi per rintracciarlo, lo hanno poco dopo individuato ed arrestato ancora con la refurtiva in suo possesso, che è stata restituita all’esercente.

Il 37enne, dichiarato in arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima, vista la quasi flagranza del reato.