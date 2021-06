“Costruite il monastero”. Con una lettera inedita, Franco Battiato, nel 2012, scrisse all’allora sindaco Andrea Marini sollecitando la costruzione del monastero buddista nell’ex-cava di Poggio alla Penna.

“L’Istituto Lama Tzong Khapa, comunità spirituale fondata anche da laici, sta richiamando attorno a sé un interesse sempre più crescente – scrisse l’artista da poco scomparso -. Il futuro monastero, che dovrebbe essere costruito su una roccia, come i monasteri del Tibet, è un progetto indipendente, di elevato livello architettonico, semplice e rigoroso. Darebbe, oltretutto, un notevole contributo al recupero ambientale. La prego di prendere in considerazione il mio consiglio. Potrebbe portare lustro internazionale al suo comune, che ha un nome predestinato, e all’Italia”.

La missiva è stata pubblicata sulla pagina social del comune di Santa Luce

“La sollecitazione di Franco Battiato rimase lettera morta per quattro anni – spiega in una nota l’amministrazione – fino all’elezione di Giamila Carli alla carica di sindaco del Comune di Santa Luce. E infatti, dopo l’insediamento, Carli sottoscrisse un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale, la Regione Toscana, l’istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia e Sangha Onlus, l’associazione che si occuperà della progettazione e della costruzione del monastero. Seguì il piano operativo. Ora tutto è stato predisposto affinché la realizzazione dell’opera proceda senza intoppi: il consiglio comunale, in aprile, ha approvato il progetto attuativo, mentre Sangha Onlus a breve presenterà il progetto definitivo. Una volta ottenuta la licenza edilizia, darà avvio alla raccolta dei fondi”.

“Si avvia al compimento un percorso iniziato all’inizio di questo mandato – spiega il sindaco di Santa Luce, Giamila Carli – e ne siamo molto soddisfatti: quando c’è la volontà, la sinergia tra enti sa essere virtuosa. La comunità buddista, attraverso l’istituto Lama Tzong Khapa, costituisce un valore aggiunto per l’intero territorio”.

Massimo Stordi, monaco e responsabile del progetto Sangha Onlus, da anni era legato da un rapporto di amicizia con Franco Battiato: “Franco mi riferì della lettera – argomenta Stordi -, anche lui riteneva l’opera fondamentale per lo sviluppo dell’attività monastica. Ora, finalmente, potremo realizzarlo: il progetto è pronto, inizieremo la raccolta di fondi appena sarà rilasciata la concessione edilizia”.