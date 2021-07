Rosso Montopoli, domenica torna la “Bistecca sotto la torre” in piazza San Matteo

Dopo il grande successo della prima edizione torna Rosso Montopoli, la bistecca sotto la torre, l’appuntamento che unisce gusto, tradizione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, in uno degli scenari più suggestivi del Valdarno. L’evento è organizzato dal Comune di Montopoli e dal Centro commerciale naturale di Montopoli, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e con il contributo di Nomasei Paris x Montopoli.

Partita quasi per scommessa la scorsa estate, Rosso Montopoli, quest’anno in programma domenica (18 luglio), poi domenica 1 e domenica 8 agosto, ha raccolto grande entusiasmo sul territorio, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate montopolese e torna quindi con una data in più rispetto alla prima edizione. Non cambia invece la location: la stupenda piazza San Matteo, per l’occasione chiusa al traffico e addobbata con arredamenti scenografici. Proprio ai piedi della torre di San Matteo, costruita nel 1431 e testimonianza dell’antica Rocca che difendeva l’abitato, a partire dalle 19 sarà possibile assistere a uno show cooking e cenare all’aperto gustando le eccellenze del territorio, nel rispetto delle normative anti-Covid e con prenotazione obbligatoria.

Il filo conduttore dell’iniziativa sarà ancora il colore Rosso Montopoli, una vera e propria tonalità di colore creata dall’azienda di moda francese Nomasei, main sponsor dell’evento, in omaggio ai tipici colori che richiamano alla lavorazione della terracotta, caratteristica attività artigianale montopolese e alla bistecca. Proprio la bistecca dell’antica macelleria norcineria Marianelli è il piatto forte della cena-evento, insieme alle salsicce naturali di maiale grigio brado. Un appuntamento che vuole mettere in mostra e promuovere le tipicità locali ed esaltare in una chiave di promozione turistica le bellezze e le bontà offerte da botteghe e attività di Montopoli. Non mancherà la musica nelle tre serate di Rosso Montopoli: domenica 18 luglio e domenica 8 agosto con il Daniel Buralli Trio Show e domenica 1 agosto con il Lisa&Baron Sax.

“Il successo dello scorso anno ci ha invogliati a ripetere questa bella iniziativa, anche alla luce di tutto quello che abbiamo subito fino ad oggi a causa della pandemia – dichiara il sindaco di Montopoli, Giovanni Capecchi -. Questo evento può essere considerato un importante momento di ripartenza sociale e di rilancio del commercio, del turismo e dell’economia del territorio, che ci consente di ritrovarci tutti insieme in una cena-evento in un luogo suggestivo come la Torre di San Matteo, davanti ad un panorama mozzafiato”.

“Iniziative come Rosso Montopoli sono fondamentali per ripartire – ha sottolineato il direttore di Confcommercio, Federico Pieragnoli -. Ripartire dai borghi, dalle eccellenze e dalla qualità dei prodotti diventa essenziale per far rivivere i territori. Montopoli è un esempio straordinario di questa visione e il nostro ringraziamento va ai commercianti del Ccn e all’amministrazione comunale che anche in momenti difficili non ha fatto mancare il proprio sostegno alle imprese”.

“Questo evento di rilancio dei prodotti dell’enogastronomia è una importantissima occasione di promozione delle ricchezze del nostro territorio – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Valerio Martinelli -. Come amministrazione crediamo molto in questo tipo di iniziative, non come eventi spot ma come tappe di un piano di promozione integrale che si ripropone nel tempo. La capacità di fare rete tra amministrazione comunale, associazione di categoria, commercianti e realtà d’eccellenza come Nomasei che ha portato Montopoli a Parigi è la conferma che possiamo vincere la sfida e fare la nostra parte nel promuovere il made in Tuscany”.

“Grazie all’amministrazione comunale che ha confermato Rosso Montopoli aumentando anche le serate. Questo evento ha il pregio di valorizzare il territorio e i suoi prodotti. In Toscana, il piatto d’eccellenza è la bistecca fiorentina, assoluta protagonista, che sarà servita su un piatto di terracotta e ceramica a forma di bistecca”, ha concluso Luca Marianelli, presidente del Ccn di Montopoli.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione ai numeri 0571.466978 o 340.9235625.