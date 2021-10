Arriva lo sportello Infomigranti dell’Arci Empolese Valdelsa

Lo sportello InfoMigranti di Arci Empolese Valdelsa dal 30 settembre offre un servizio di facilitazione, orientamento ai servizi del territorio, assistenza per pratiche di soggiorno e informazioni su percorsi di inclusione e servizio civile per i cittadini stranieri, in una nuova sede.

Lo sportello è aperto a Empoli tutti i giovedì mattina dalle 9,30 alle 12,30 nello spazio del progetto Hugo, in piazza Don Minzoni. Per prenotare un appuntamento basta contattare la sede di Arci Empolese Valdelsa Aps tramite l’indirizzo mail info@arciempolesevaldelsa.it, oppure chiamare i numeri 0571.1656543 o 375.5442380.

Lo sportello Infomigranti, che l’Arci Empolese Valdelsa porta avanti da molti anni alla sede del comitato in via Magolo, offre vari servizi: Pratiche di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimenti familiari, servizio Civile, appuntamenti in questura tramite il portale Prenotafacile, oltre a fornire informazioni per l’inclusione sociale e sui servizi del territorio. Questo nuovo servizio è una delle azioni che Arci Empolese Valdelsa Aps attua all’interno del progetto Fami Evvai (Empolese Valdarno Valdelsa Aperti e Inclusivi) che ha come capofila il Consorzio Co&So Empoli.

Il progetto è finanziato all’interno del programma Fami 2014-2020, che ha come obiettivo il completamento del percorso di autonomia di persone uscite dai circuiti dell’accoglienza, tramite l’orientamento al lavoro e l’offerta di opportunità formative, la ricerca di soluzioni abitative e attività finalizzate all’inclusione sociale. Arci comitato territoriale Empolese Valdelsa Aps all’interno del progetto porta avanti azioni che mirano all’inclusione sociale. Obiettivo di questa azione è rendere l’accessibilità alle informazioni più equa e trasversale possibile, avvicinare persone al progetto e abbattere le barriere tecnologiche e strumentali che si incontrano nell’intraprendere percorsi di questo tipo.