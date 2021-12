Parco di Cisanello, pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori

500 piante di alto fusto (querce, aceri, betulle e altre) e 750 arbusti perenni saranno piantati in un’area, di proprietà comunale, di oltre 60mila metri quadrati. E’ quanto previsto nel progetto di forestazione del parco urbano di Cisanello, per cui il Comune di Pisa oggi (giovedì 30 dicembre) ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori. La scadenza delle offerte da parte delle aziende che sono state invitate a partecipare alla gara tramite procedura negoziata è fissata per lunedì 24 gennaio 2022. Per la realizzazione del parco il Comune di Pisa ha ottenuto un finanziamento straordinario di 368mila 380 euro grazie alla partecipazione al bando della Regione Toscana sui progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano. Il progetto per la forestazione del parco urbano di Cisanello (denominato PiForPUC), ha ottenuto il secondo posto in graduatoria su 54 comuni toscani partecipanti. Il valore complessivo dei lavori ammonta a 792mila 779 euro e 50 centesimi. L’inizio dei lavori è previsto per il primo trimestre del 2022.

“Nei primi mesi del 2022 l’intervento di forestazione del parco di Cisanello prenderà il via e si concluderà entro l’anno – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – È un progetto su cui abbiamo puntato molto e che adesso stiamo finalmente realizzando grazie all’investimento di fondi propri del Comune pari a 424mila 400 euro a cui si aggiunge il finanziamento straordinario di 368mila 380 euro a carico della Regione Toscana, che il Comune si è aggiudicato ottenendo il secondo posto nel bando per la realizzazione di progetti per l’abbattimento delle emissioni climatiche. Il nuovo parco urbano contribuirà in maniera sostanziale a riqualificare l’area nord est della città, ricucendo la zona di Pisanova Cisanello con i quartieri limitrofi e costituirà un grande polmone verde di circa 50mila metri quadrati a servizio dei cittadini. Un progetto di forestazione importantissimo, che riguarda ben 500 nuovi alberi, che si aggiunge ai ben quattro boschi per i nuovi nati, ciascuno con 100 alberi realizzati tutti nel quartiere di Cisanello, e alla creazione del viale alberato lungo via di Cisanello, per un totale di 470 nuove piante. Riqualificare i quartieri che si sono sviluppati negli anni maniera caotica, utilizzando l’elemento del verde e del decoro urbano, rappresenta uno dei principali obiettivi che ci sta guidando nella nostra azione per migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri della città”.

“Grazie all’impegno della nostra amministrazione e alla professionalità dell’ufficio verde che ha permesso di intercettare il finanziamento straordinario regionale – aggiunge l’assessore al verde e cura della qualità urbana Raffaele Latrofa – saremo presto in grado di partire con l’intervento che porterà a riconsegnare al quartiere di Cisanello un parco più verde, riqualificato e curato, con nuove alberature, elementi di arredo urbano, percorsi ciclopedonali e aree verdi fruibili per i cittadini. Una nuova infrastruttura verde che permetterà di mettere in collegamento zone del quartiere rimaste tagliate in due dalla viabilità, creando percorsi ciclopedonali immersi nel verde che contribuiranno a facilitare lo spostamento dei cittadini a piedi o in bicicletta. Insieme alla realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo le principali direttrici di scorrimento del traffico cittadino di Cisanello, di fondamentale importanza per assicurare la sicurezza dei pedoni, la creazione del nuovo parco contribuirà a cambiare decisamente volto ad un quartiere che necessitava da anni di investimenti ed attenzione”.

Il progetto PiForPUC prevede la piantumazione di 500 piante di alto fusto (querce, aceri, betulle e altre) e 750 arbusti perenni in un’area, di proprietà comunale, di oltre 60mila metri quadrati. È compresa la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale interna per una lunghezza di 500 metri, in collegamento con i quartieri nord e sud di Pisanova; sono previste tre aree di sosta attrezzate con panchine, bacheche informative e rastrelliere per biciclette. È prevista la predisposizione per eventuali impianti di illuminazione, apparati Wi-Fi e telecamere. Saranno installati speciali sensori per monitorare le emissioni assorbite dalle specie arboree. Nel parco urbano di Cisanello, che si chiamerà Parco Europa, dal 2019 è stata resa fruibile una prima parte di circa 13mila metri quadrati del futuro parco grazie a un primo lotto di lavori (150mila euro) per la bonifica dell’area centrale con la rimozione dei rifiuti abbandonati, pulizia dalla vegetazione infestante e il posizionamento di elementi di arredo urbano. Nel 2020, un secondo lotto di lavori (40mila euro) ha riguardato la pulizia e sistemazione del verde; mentre a inizio anno è stato inaugurato il Bosco dei Desideri, dedicato ai bambini nati a Pisa nel 2018, con la piantumazione di oltre 100 nuove alberature.