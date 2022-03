Fucecchio e San Miniato, al via dal teatro Pacini il percorso per il piano strutturale intercomunale

Si è svolto nei giorni scorsi al nuovo teatro Pacini a Fucecchio il primo incontro tra l’amministrazione comunale e i tecnici, le associazioni del territorio, e vari portatori di interessi per il percorso partecipativo relativo al piano strutturale che il Comune di Fucecchio sta costruendo insieme a quello di San Miniato.

Il percorso partecipativo si concluderà in estate con un evento pubblico per la condivisione di quanto emerso nel corso degli incontri di confronto. La road map prevede altri tre incontri anche con i cittadini, ognuno dei quali sarà incentrato su tempi specifici. E per comprendere al meglio gli obiettivi e i temi della partecipazione sui siti dei due comuni è stata allestita una pagina nella quale si possono trovare dettagli degli appuntamenti e del percorso partecipativo. Con questo primo incontro è iniziato dunque il cammino in direzione di una progettualità urbanistica che per la prima volta coinvolge due diverse province (Pisa e Firenze) il cui obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza per disegnare insieme il futuro del territorio.

Il piano strutturale intercomunale è uno dei cardini della legge regionale 65/2014 sul governo del territorio e del Piano Paesaggistico, che ha come obiettivo proprio quello di incentivare i Comuni a dotarsi di nuovi strumenti urbanistici sovra comunali. La sottoscrizione della convenzione per l’adozione di un piano condiviso tra i due Comuni con caratteristiche simili che hanno deciso di unire le energie e lavorare assieme con una forza maggiore per lo sviluppo di progetti verso gli stessi obiettivi quali la sostenibilità ambientale, la razionalizzazione delle infrastrutture e del sistema produttivo, l’attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate e la valorizzazione del territorio rurale, era avvenuta il 4 dicembre 2019.

“Il percorso partecipativo – ha tenuto a precisare durante l’incontro il sindaco Alessio Spinelli – ha lo scopo di moltiplicarne gli effetti verso una visione intercomunale potenziando il territorio e le opportunità che offre”.

Una scelta quella dell’amministrazione comunale fucecchiese che potrebbe far nascere anche interrogativi sull’eventualità o meno di restare nell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa per quanto concerne la gestione di quelle funzioni a essa trasferite che riguardano proprio il controllo del territorio e la sicurezza urbana ed i servizi sociali.