Fucecchio, al via i lavori per la messa in sicurezza della strettoia in via delle Viole

Sorpresa nell’uovo pasquale per gli abitanti di via delle Viole e delle altre strade limitrofe interne alla frazione San Pierino a Fucecchio lato Ventignano.

Il giorno successivo a Pasquetta (19 aprile) prenderà il via l’atteso intervento di messa in sicurezza della strettoia in via delle Viole all’altezza di via del Pino. Un tratto di circa quaranta metri compreso tra quest’ultima e via delle Ginestre che sarà allargato e dotato di marciapiede. I lavori, il cui progetto è stato redatto da personale interno al Comune di Fucecchio, dovrebbero terminare prima dell’inizio dell’estate. Il tratto interessato assumerà quindi le caratteristiche geometriche simili a quello già esistente al quale è collegato. La strettoia esistente sarà quindi allargata, la carreggiata sarà più ampia da consentire il passaggio contemporaneo delle due direttrici di marcia, ed è inoltre previsto il marciapiede su ambo i lati. La strettoia che al momento è regolata a senso unico alternato scomparirà, e veicoli e pedoni potranno circolare tranquillamente senza pericoli.

Il tratto di via delle Viole oggetto dell’intervento era stato più volte in passato motivo di reiterate proteste da parte degli abitanti del posto che ne segnalavano la pericolosità. In particolare un disabile che abitato proprio vicino al luogo aveva lamentato l’assenza di marciapiede che lo costringeva con la carrozzina a spostarsi sulla carreggiata mettendo a rischio la propria incolumità. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva cercato di ridurre il pericolo regolando l’attraversamento della strettoia a senso alternato installando la relativa segnaletica.

Ora è arrivata la soluzione definitiva: la strettoia che collega la zona interna della frazione lato Ventignano con la variante alla Sr436 e la FiPiLi sarà a breve cancellata e sostituita con un tratto di strada più largo e quindi meno pericoloso da percorrere.