Palio di Buti, Gavino Sanna non ce la fa. Sarà Carlo il fantino per la Contada Pievania

Un altro cambio di monta, stavolta forzato, al Palio di Buti in programma domenica (24 aprile). La Contrada Pievania punta su Carlo Sanna al posto di Gavino Sanna uscito malconcio ed infortunato da una brutta caduta nella quinta batteria delle corse di addestramento al Palio di Legnano nel giorno di Pasquetta (18 aprile).

Per lui si parla di una micro frattura alla caviglia sinistra che comunque ha comportato l’applicazione di un gambaletto di gesso per alcuni giorni. Al suo posto, come detto, è stato scelto Carlo Sanna, fantino 33enne, che vanta già una discreta esperienza. Ha corso più volte il Palio di Siena riuscendo a vincere con la Contrada dell’Onda con il cavallo Porto Alabe il palio dell’Assunta del 16 agosto del 2017.

Domenica sarà in sella a Violenta da Clodia e dovrà vedersela nella prima batteria con Gianluca De Leo su Adone da Clodia per San Rocco, e con Virgiono Zedde su Carilbom per San Niccolao. Una sfida che gli addetti ai lavori già indicano come una finale anticipata, anche se si sa, nei palii tutto è possibile.

Nella seconda batteria invece se la vedranno Alessandro Fiori su Zenia Zoe per La Croce, Marco Monteriso su Bagoga per San Frencesco, ed Alessio Migheli su Viky Fortuna per San Michele. L’accoppiata Michele Putzu su Umatilla per Asensione è stata sorteggiata per la terza batteria che correrà con i secondi classificati delle prime due batterie per formare il gruppo dei tre che disputeranno la finale.

Quella di Gavino Sanna è sicuramente per il Palio di Buti un’assenza pesante, ma lo potrebbe diventare anche per il Palio di Fucecchio in programma il 22 maggio e per quello di Legnano della domenica successiva (29 maggio) dove il fantino sardo avrebbe dovuto difendere i colori della Contrada di Sant’Erasmo sul purosangue Will il Coyote.

Per quanto concerne invece gli altri due fantini coinvolti nella caduta, Giuseppe Zedde è stato dimesso ieri e sta bene. La sua presenza a Fucecchio non è a rischio. Purtroppo a rischio, anzi, sicuramente in buca non ci sarà, Giosuè Carboni, che nella caduta di lunedì ha riportato la rottura di alcune costole oltre ad un trauma cranico e facciale.

Carboni secondo i rumors palieschi avrebbe dovuto montare a Fucecchio per la Contrada Samo che ora si trova costretta a cambiare strategia. Come possibile sostituto in pole position pare esserci Andrea Chessa.