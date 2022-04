Maltempo, rinviato a domani il Palio di Buti

Il Palio di Buti è stati rimandato a domani (25 aprile) causa pioggia. Alla fine è stato Giove Pluvio a vincere.

Le sette Contrade della cittadina in provincia di Pisa dovranno attendere domani per la contesa cittadina quest’anno in versione primaverile. Le pessime condizioni meteo già dal mattino ed in previsione nel pomeriggio hanno fatto desistere il Seggio del Palio dallo sviglimento dell’evento. Con la pioggia non è infatti possibile l’allestimento del percorso mediante lo spargimento del tufo sul tratto di 700 metri della strada provinciale sulla quale si disputano le tre batterie e la finale della Contesa.

Condizioni meteo permettendo il Palio di Buti, il primo dell’anno, verrà corso domani.