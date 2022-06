Inclusione, sport e natura: al via i campi estivi di Ginnasia 2022

Inclusione sociale, attività sportiva all’aria aperta, percorsi nella natura: sono le attività che tornano anche quest’anno a Bientina, con i campi estivi sport & natura Ginnasia 2022. Un’iniziativa che guarda ai più piccoli – bambine e bambini da 4 a 5 anni fino a 12 anni – e che quest’anno si arricchisce di una componente sociale importante. Da questo lunedì (13 giugno), data di partenza dei corsi, e per tutto il mese di luglio, Ginnasia centro wellness aprirà le attività ogni settimana – a titolo gratuito – a 2 bambini appartenenti a nuclei familiari cosiddetti fragili del territorio bientinese. Questi ultimi, appositamente individuati dai servizi territorialmente competenti, saranno coinvolti in un percorso che, attraverso il volano dello sport e della natura, mira ad attivare un processo di inclusione autentica nella zona. Per questo motivo l’iniziativa è stata patrocinata dall’amministrazione comunale.

“Il nostro obiettivo – dichiara Annalisa Tuci, amministratrice dello storico centro wellness con oltre 20 anni di attività ininterrotta – era quello di provare a restituire qualcosa indietro ad un territorio che ci ha sempre dato tanto. Lo faremo attraverso gli strumenti che sappiamo maneggiare meglio, con tecnici ed educatori pronti a prendere per mano i più piccoli, nell’estate bientinese che è alle porte. Lo faremo, inoltre, proiettandoci verso i soggetti più svantaggiati del comune, grazie allo sport, vero veicolo di inclusione”.

L’idea ha subito trovato la sponda, convinta, dell’amministrazione comunale: “Iniziative come questa – spiega il sindaco Dario Carmassi – rivestono un carattere meritorio, perché instaurano un dialogo autentico con le marginalità del territorio. Favorire processi che potenzino l’inclusione, valorizzando al contempo la nostra natura e incentivando una sana attività sportiva: tutti temi che sono sempre stati saldamente all’ordine del giorno della nostra agenda e che, ogni volta che si presenta l’occasione giusta, supportiamo con forza”.

Tutte le informazioni utili sui campi estivi Ginnasia 2022 sul sito web del centro.