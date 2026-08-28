“Situazione delle aree di caccia disastrosa”, le accude di Libera Caccia Pisa

Una gestione delle aree venatorie “disastrosa”, che corre in parallelo con un “collasso delle politiche di ripopolamento” ed una gestione economica “che non guarda al futuro del settore”. Sono le accuse, forti, che i vertici locali dell’Associazione Libera Caccia, nella persona del rappresentante provinciale Piero Taddeini, lanciano in direzione dei due presidenti delle Atc pisane, ovvero le due aree, Pisa Ovest e Pisa Est, nelle quali si divide l’intera provincia dal punto di vista dell’amministrazione della gestione faunistica e venatoria.

Denuncia che l’associazione, che attualmente non è rappresentata nei vertici delle Atc, unisce ad una formale richiesta di dimissioni dei due attuali presidenti delle Atc pisane Mauro Bettini e Gianluigi Ladurini, nominati nel 2022.

“Dopo aver analizzato dati, bilanci e delibere, abbiamo deciso di chiedere le dimissioni immediate e contestuali dei Presidenti in carica e dell’intero Ufficio di Presidenza degli ATC 14 Pisa Ovest e ATC 15 Pisa Est – dice Taddeini. – Non si tratta di una normale dialettica associativa. Siamo di fronte a gravi inadempienze gestionali e ad una palese incapacità direzionale strategica”.

IL “MONOPOLIO ULTRAVENTENNALE DELLE CARICHE”

Fra le critiche mosse dall’associazione, vi è quella di “una anomalia politica e gestionale che blocca qualsiasi sviluppo”, quello che viene definito un “monopolio ultraventennale delle cariche ai vertici dei due ATC”. “Sempre le stesse persone, sempre lo stesso gruppo di potere da oltre vent’anni – scrive Libera Caccia. – I risultati di questa prolungata occupazione delle poltrone sono sotto gli occhi di tutti e parlano da soli, traducendosi nel fallimento gestionale che oggi siamo qui a quantificare. Chi ha guidato e condizionato le scelte venatorie pisane per un quarto di secolo non può oggi chiamarsi fuori dalle proprie responsabilità. È il momento di rompere questo monopolio”.

I NUMERI DEL “TRADIMENTO ECONOMICO”

“Partiamo dai numeri, perché i numeri non mentono e restituiscono la fotografia esatta di un vero e proprio tradimento nei confronti dei cacciatori – si legge nella nota. – Gli Ambiti Territoriali di Caccia gestiscono denaro pubblico. Gestiscono le quote che ogni singolo cacciatore versa ogni anno per la cura della fauna e il ripristino dell’ambiente. Ebbene, sapete quanti soldi ci sono fermi in banca al 31.12.2025?L’ATC 14 ha un avanzo finanziario bloccato in cassa di 1.874.179,07 euro. L’ATC 15 tiene fermi 879.320,46 euro. Parliamo di un tesoretto complessivo di ben 2.753.499,53 euro. Quasi tre milioni di euro che, per legge – nello specifico la Legge Regionale 3/1994 – dovrebbero essere immediatamente reinvestiti sul territorio per contrastare la siccità, proteggere gli habitat e sostenere la fauna. Invece no. Vengono trattenuti in forma liquida. Una spaventosa inerzia programmatica che azzera qualsiasi scusa legata alla “scarsità di mezzi”. I soldi ci sono. Sono tantissimi. Ma non vengono spesi per la natura. Anzi, una priorità di spesa in realtà l’hanno trovata. Nell’ultimo Comitato di gestione congiunto dello scorso 27 maggio, si è appreso che la priorità assoluta di questi signori pare sia l’acquisto di un immobile da 450.000 euro più IVA per farne una sede unificata. Questo è uno schiaffo in faccia a tutta la comunità venatoria pisana. Mentre il nostro territorio muore di sete, mentre la fauna crolla per l’assenza di gestione tecnica, i Presidenti svuotano le casse per murare i soldi dei cacciatori in uffici di rappresentanza. E c’è di peggio: per effetto delle normative regionali, questo immobile, se sarà acquistato, rischia di passare un domani gratuitamente nel patrimonio della Regione Toscana. In poche parole: i cacciatori pagano, l’ATC compra un palazzo e la Regione se lo prende, lasciando il nostro territorio desertificato. Chi risarcirà i cacciatori pisani quando quell’immobile cambierà bandiera?”.

IL FUTURO DELLA CACCIA

“A questa vergogna – continua Taddeini – si aggiunge una totale cecità sul futuro. Il mondo venatorio sta affrontando un calo generazionale. Le proiezioni ci dicono che entro il 2030 il numero dei cacciatori rischia di dimezzarsi. Meno cacciatori significa meno entrate. Eppure, questi ATC non hanno presentato alcuno studio prospettico, alcuna strategia economica per capire come arginare i minori introiti dei prossimi anni. Qualsiasi amministratore di buon senso, davanti a una crisi simile, proteggerebbe la liquidità per garantire la sopravvivenza dei servizi minimi ambientali negli anni difficili. Loro fanno l’esatto contrario: spendono mezzo milione di euro oggi per comprare muri che domani non sapranno nemmeno come mantenere”.

IL “FALLIMENTO” DEI CENSIMENTI E DELLE CATTURE NELLE ZRC

“I risultati di questa gestione folle non sono un’opinione di Libera Caccia – si legge nel documento – sono certificati dai dati oggettivi. I piani di ripopolamento della selvaggina stanziale sono un fallimento totale. Si è preferita la quantità alla qualità, acquistando animali di scarsa qualità biologica da allevamenti lontani, costringendoli a trasporti di centinaia di chilometri. Lo stress del viaggio, unito a tempistiche di rilascio errate in territori non idonei, provoca una mortalità altissima. Le Zone di Ripopolamento e Cattura, le ZRC, che dovrebbero essere il polmone e l’eccellenza della nostra fauna, sono state completamente abbandonate, prive di guida tecnica e di miglioramenti ambientali. Sono al collasso funzionale. A dimostrarlo in modo inconfutabile sono i dati scientifici: gli ultimi censimenti restituiscono risultati fallimentari e i bilanci delle catture all’interno delle ZRC sono ridotti allo zero per l’assenza totale di selvaggina. Molte ZRC non catturano più nulla. La loro missione di ripopolamento è azzerata da una pessima programmazione degli ATC. Gli ATC hanno preferito favorire comitati di comodo e logiche clientelari, escludendo i veri portatori di interesse e calpestando le competenze dei cacciatori del territorio. Siamo di fronte a un muro di gomma: sono ormai diversi anni che gli ATC non indicono assemblee pubbliche per invitare i cacciatori e ascoltare le loro problematiche. Questo comportamento non è solo una mancanza di rispetto, ma allontana ancora di più il cacciatore dal sentirsi coinvolto nella gestione attiva del territorio, trasformandolo da protagonista a mero pagatore di tasse”.

SICUREZZA SANITARIA E PESTE SUINA

E’ notizia di pochi giorni fa come ci siano ormai diversi comuni della provincia di Pisa che confinano con altri comuni, specie sulla provincie di Firenze e Lucca come Fucecchio o Altopascio, prossimi al contagio per la Peste Suina Africana.