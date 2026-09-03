Bando per il Cencio, a Buti si cercano artisti

Il fascino secolare, la passione delle sette contrade e quell’atmosfera unica che ogni anno, a gennaio, trasforma Buti nella capitale del folklore toscano e nazionale. La macchina organizzativa del Palio delle Contrade di Buti si rimette ufficialmente in moto in vista dell’edizione 2027 e lo fa lanciando la sfida più attesa da pittori e creativi: il concorso per la realizzazione del “Cencio”.

Il bando “Un bozzetto per il Palio delle Contrade – 2027”, promosso dall’Associazione Palio delle Contrade di Buti, non è una semplice gara artistica, ma l’atto di nascita della nuova stagione paliesca. Quella di Buti, d’altronde, è una corsa speciale: è la prima del calendario italiano, legata a doppio filo alla devozione per Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. È una festa di popolo, dove la tensione della sfilata storica e la velocità dei cavalli sulla pista in salita si fondono con la tradizione culinaria della trippa e l’orgoglio dei contradaioli. Firmare il drappo che andrà in premio alla contrada vincitrice significa legare indissolubilmente il proprio nome alla storia millenaria di questa comunità. Agli artisti si chiede di farsi narratori di questa magia. Lo stile è libero, ma il bando parla chiaro: l’opera dovrà trasmettere un forte carattere celebrativo e decoroso.

Nel bozzetto dovranno fondersi i simboli cardine della manifestazione: la figura di Sant’Antonio Abate, i cavalli, l’identità del Comune di Buti e l’araldica delle sette sorelle che si contendono la gloria — Ascensione, La Croce, Pievania, San Francesco, San Michele, San Nicolao e San Rocco. Per catturare lo spirito autentico della festa, l’Associazione invita caldamente i candidati a documentarsi sulla storia della corsa e a visionare i capolavori delle passate edizioni sui canali social ufficiali, assicurandosi che la proposta tuteli sempre la dignità della tradizione e il benessere animale. Il vincitore, scelto da una commissione tecnica guidata dai vertici del Seggio e da esperti d’arte, vivrà un percorso protetto dal massimo riserbo. Vige infatti una regola ferrea: nessuna immagine del bozzetto potrà essere divulgata prima del tempo, pena l’esclusione. Il drappo finale diventerà un pezzo unico, dipinto interamente a mano, e verrà svelato ufficialmente alla comunità durante l’attesissima “Festa di Apertura”, l’evento invernale in cui l’artista vincitore sarà ospite d’onore e salirà sul palco per consegnare la sua opera alla storia di Buti.