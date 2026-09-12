Processo Keu, i primi proscioglimenti perché “il fatto non sussiste”

In altre parole, ebbe contezza di quanto stava accadendo solo dopo il lavoro degli inquirenti. Importante, nelle motivazioni, il ruolo di quanto appurato anche nelle premesse della sentenza del Tar del maggio scorso, che aveva escluso responsabilità di Aquarno e Consorzio Depuratore per l’inquinamento del sottofondo della strada 429. Quanto alle azioni dei singoli attori, politici e non solo, “tutti i provvedimenti sono giustificati”. Cade inoltre la prospettazione accusatoria secondo la quale Aldo Gliozzi e Piero Maccanti, di Assoconcia, anche per conto dei altri sodali come Donati, Francioni, Andreanini e la stessa Deidda, avrebbero promesso all’allora capo di gabinetto del presidente della Regione Eugenio Giani, Ledo Gori, specifiche utilità di carriera. “La mera disponibilità mostrata da Gori nei confronti degli operatori del settore conciario non appare, di per sé, sintomatica dell’asservimento della funzione pubblica ad interessi privati – si legge. Egli ha sicuramente dimostrato disponibilità verso le problematiche dei conciatori, attivandosi anche a livello politico per cercare di risolverle – si trova in un ulteriore passaggio, dove si parla dell’ex capo di gabinetto come di un soggetto posto in una posizione tale da collocarsi «fisiologicamente nell’ambito delle interlocuzioni tra amministrazione e soggetti portatori di interessi”. Quanto, infine, al dato relativo al gradimento espresso dai conciatori verso Gori “manca, infatti, qualunque evidenza che tale apprezzamento si sia tradotto in un intervento effettivo presso i competenti organi decisionali, né risulta che la riconferma di Gori sia stata in alcun modo condizionata”.