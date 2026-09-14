Fu la storica custode del nido il Bruco, alla memoria di Daniela Buti tanti libri per i piccoli

Una donazione in memoria di Daniela Buti, la storica custode e cuoca dell’asilo nido il Bruco, in piazza Giusti a Castelfranco di Sotto. I figli, Arianna e Davide Salvadori hanno voluto ricordarla così, con una donazione di libri proprio all’asilo dove per tanti anni la mamma aveva prestato servizio. Questa mattina Arianna, Davide e la sorella di Daniela Buti, Derna, hanno consegnato il libri alla scuola, alla presenza del sindaco Fabio Mini e dell’assessore Nicola Sgueo.

“Ci è sembrato il modo migliore per ricordare nostra madre – ha spiegato la figlia Arianna -, con i soldi che erano stati donati in occasione del suo funerale abbiamo deciso di realizzare una donazione per il nido e le educatrici ci hanno detto che i libri sarebbero stati utili. Un gesto che portasse il nome di nostra madre, proprio nella scuola doveva aveva lavorato per tanti anni. Nostra madre, Daniela, prese servizio nell’asilo subito dopo l’apertura nel 1980 e vi è rimasta fino alla pensione”.